【蜱蟲叮咬】2歲男童公園玩耍被蜱蟲叮咬後腦 幾日後始被發現需接受手術移除
夏天是昆蟲活躍的季節，家長帶小朋友到戶外玩耍時，應做好防蚊蟲措施。在內地，一名2歲男童在公園遊玩時被蜱叮咬後腦，由於沒有明顯徵狀，數天後才被家人發現，最後帶男童到醫院求醫，接受手術將蜱取出。
綜合內媒報道，2歲男童與家人日前在遼寧省撫順市的一個森林公園遊玩，男童不時走入草地玩，回家時偶爾抓抓後腦位置，但家人沒察覺孩子有異樣。
發現後腦有小黑點
直至數天後，男童的舅父到家中拜訪，發現男童後腦的頭髮中，有一粒奇怪的黑點。男童的嫲嫲懷疑他被蜱蟲叮咬，馬上帶男童求醫，惟當地醫生推斷蜱蟲已依附在男童皮膚多日，故難以處理，建議家人帶他到醫院求醫。
其後，男童在瀋陽北部戰區總醫院（和平院區）接受治療。負責的醫生指，
男童剛入院時，後腦皮膚紅腫，蜱蟲已經有大米粒一般大了。我們推測與蜱蟲的原本大小相比，已經漲大了幾十倍。
蜱蟲被取出時仍然活著
醫生續指，蜱蟲一般喜歡叮咬被頭髮遮蓋著的皮膚，所以不容易被發現，加上男童只有2歲，可能不懂向家人表達不適。另外，由於蜱蟲已依附在皮膚多日，難以用一般的方法取出，故需要進行手術，將蜱蟲位置附近的皮膚和肉切除一小部分，再將牠移除。
根據食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。
預防措施
- 按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑
- 穿着淺色長袖衫及長褲
- 避免在叢林中坐臥
- 避免接觸路旁長草
- 定期替寵物除蟲
- 不要餵飼流浪犬隻
資料來源：食物環境衞生署
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責任編輯︰王明芳