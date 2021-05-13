【蜱蟲叮咬】2歲男童公園玩耍被蜱蟲叮咬後腦　幾日後始被發現需接受手術移除

▲ 內地一名2歲男童到公園玩後被蜱蟲叮咬。

夏天是昆蟲活躍的季節，家長帶小朋友到戶外玩耍時，應做好防蚊蟲措施。在內地，一名2歲男童在公園遊玩時被蜱叮咬後腦，由於沒有明顯徵狀，數天後才被家人發現，最後帶男童到醫院求醫，接受手術將蜱取出。

綜合內媒報道，2歲男童與家人日前在遼寧省撫順市的一個森林公園遊玩，男童不時走入草地玩，回家時偶爾抓抓後腦位置，但家人沒察覺孩子有異樣。

▲ 蜱蟲依附在男童後腦，吸血數日後漲大很多倍。（新浪網新聞圖片）

發現後腦有小黑點

直至數天後，男童的舅父到家中拜訪，發現男童後腦的頭髮中，有一粒奇怪的黑點。男童的嫲嫲懷疑他被蜱蟲叮咬，馬上帶男童求醫，惟當地醫生推斷蜱蟲已依附在男童皮膚多日，故難以處理，建議家人帶他到醫院求醫。

其後，男童在瀋陽北部戰區總醫院（和平院區）接受治療。負責的醫生指，

男童剛入院時，後腦皮膚紅腫，蜱蟲已經有大米粒一般大了。我們推測與蜱蟲的原本大小相比，已經漲大了幾十倍。

▲ 醫生需為男童進行手術將蜱取出。（新浪網新聞圖片）

蜱蟲被取出時仍然活著

醫生續指，蜱蟲一般喜歡叮咬被頭髮遮蓋著的皮膚，所以不容易被發現，加上男童只有2歲，可能不懂向家人表達不適。另外，由於蜱蟲已依附在皮膚多日，難以用一般的方法取出，故需要進行手術，將蜱蟲位置附近的皮膚和肉切除一小部分，再將牠移除。

根據食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。

預防措施

按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑

穿着淺色長袖衫及長褲

避免在叢林中坐臥

避免接觸路旁長草

定期替寵物除蟲

不要餵飼流浪犬隻

資料來源：食物環境衞生署

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責任編輯︰王明芳