【升學進修】城大新學年推「優才計劃」　5年內完成學士及碩士課程

▲ 城大推出優才計劃，提供跨學科領域和科技為主的課程。（城大提供）

香港城市大學今日（13日）宣布，2021/22學年推出「優才計劃」，學生可於5年內修畢雙學位課程，首3年完成學士學位，其後在第4至5年在城大或海外大學修讀碩士學位，在中學文憑試（DSE）「4+2」成續達28分或以上，或在其他公開試達到相關門檻的非聯招生均符合資格；另推出為期4年的「校長獎學金」，每年1名學生獲獎，可獲頒30萬元款項。

城大表示，「城大優才計劃」冀為銳意在未來瞬息萬變、高科技的社會中成為領袖的學生，提供跨學科領域、以科技為主的課程，設計與學生能力和個性相匹配的訓練和教學，並在策略性職業規劃方面，提供針對個別需要的支援和指導，再次把北美高等教育模式引入本港，深化「教研合一」。城大校長郭位指，計劃下學生有機會獲世界級學者指導，參與特別設計的課程及研究的課題。

學生可修讀雙學位課程，在5年內攻讀兩個截然不同，但相輔相成的學科領域學士學位課程。計劃亦提供「學士及碩士學位」的雙學位課程，以提供更深入全面的學習體驗，首3年完成學士學位後，可於第4至5年在城大或海外大學修讀碩士學位；學生其後可申請於城大或全球學府修讀博士課程。計劃設海外學習選項，城大與哥倫比亞大學、愛丁堡大學及曼徹斯特大學合辦「雙聯學士學位」課程，學生可獲頒分別由城大及合辦課程大學頒發的2個學士學位。

計劃亦專為理學院和能源及環境學院學生，提供4年增潤課程，以及雙主修課程。

計劃設全新「校長獎學金」和「香港科技獎學金」，嘉許在理學（包括生物科學）和工程學方面表現最出色的學生，表揚其優秀學術成績及科研潛力。獎學金為期4年，前者每年設1個名額，金額為每年30萬元；後者每年則設有2個名額，每個名額每年將獲頒20萬元。

文憑試4科主修科加2科選修科總分達28分或以上的本地學生，以及非經大學聯合招生辦法（JUPAS）申請入學、並於普通教育高級程度證書（GCEAL）取得「2A*+1A」成績，或於國際文憑大學預科課程（IB）總分達38分或以上的學生，均符合資格參與計劃。

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責任編輯：馮琪雅