【MIRRORXERROR】被建議進軍內地市場　MIRROR：未夠實力先做好本份

▲ MIRROR成員今日出席ViuTV活動。

人氣男團MIRROR剛完成演唱會，今日成員如AK、呂爵安、Aton、Jer、姜濤等，跟ERROR出席ViuTV足球賽事宣傳活動，MIRROR將擔任活動大使並唱主題曲。

Edan提到尾場獲森美捧場，森美並指代女兒入場，並為Edan改名「女婿安」，Edan表示受寵若驚，笑道多了個新花名，也感謝森美女兒喜愛，但等她長大一點再講。

而早前母校港大用了Edan照片招生，他稱是以為拍落的照片，只是近日為網友重提，感到很開心。

▲ MIRROR跟ERROR合作

早前葉劉淑儀建議MIRROR及ERROR上內地參加綜藝節目，推廣香港文化，Anson Kong回應MIRROR只成軍兩年半，出道時間仍知，最緊要是做好本分。Alton也謙稱團隊仍有不足，應先專注本地市場，努力學習。

至於是否想進軍內地市場，AK指音樂沒分國界，但要先好好裝備自身，才有實力衝出香港。

另有專家亦提議MIRROR可籲打疫苗，AK謙道未夠人氣，非恰當人選，更反提議可找發哥周潤發，Alton更踢爆大部分成員都缺衞生意識。