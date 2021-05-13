  • 30°C
香港時間 : 2021513日 (週四) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳凱詠推出首張個人專輯《Processing》　為拍MV兩周內學識滾軸溜冰

娛樂 17:53 2021/05/13

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

Jace陳凱詠為新歌《I Wish》拍MV。

Jace陳凱詠醞釀3年迎來首張個人專輯《Processing》，該大碟除將於5月14日推出外，同日還發佈新歌《I Wish》。在新歌MV內，Jace自言付出了120分努力，在14日內學識踩滾軸溜冰，更首度挑戰「吊威也」，為拍MV去到盡。

Jace為是次《I Wish》MV拍攝，前期做了不少準備功夫：「今次有少少搞個大頭佛給自己，因為決定造個MV要踩roller時，發現距離拍攝只餘兩星期，於是即刻買鞋同練習，兩星期內練了10次，幸好最後都勉強夠用！」

新歌《I Wish》表達出能夠輕鬆自在做自己就是最好，事關每天都有不同的壓力逼迫著我們追進度，如果能夠放開一切無拘無束地做自己喜歡的事，相信大家都很嚮往。

Jace想藉著新歌《I Wish》，給樂迷一個大解放、開party的感覺，所以當初跟MV導演陳健朗商討時，決定用踩roller呈現。雖然練習時間倉卒，但Jace愛上了這個運動，之後會繼續享受踩roller的樂趣。

MV故事講述身為打工一族的Jace，面對不少壓力，想逃離現況，因此MV去到中段的時候，鏡頭一轉，去到另一個完全不同的場景，Jace踩滾軸溜冰、又有其他朋友一起踩滑板。

穿上背心熱褲的Jace非常搶眼，在色彩繽紛的環境裡自由地做自己，開懷地食波棒糖、跳舞。

她坦言：「平時練習踩roller會在滾軸溜冰場，但拍MV要去馬路和爛地，地下凹凸不平，有幾次都企不穩跌倒！踩roller的同時，又要顧及跳舞動作，所以是非常大挑戰。」

除踩滾軸溜冰和熱舞外，Jace在這次MV中嘗試吊威也。其中一幕要表達她工作疲勞的狀態，Jace頭向下倒吊半空，如是者做了10次，因全身被鋼索勒緊而且呈倒立姿勢，她開始感到呼吸困難而且頸痛。

Jace稱：「起初以為吊威也應該不太難，但原來好考平衡，這個是一次難得的經驗。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星III】葉巧琳堅持追音樂夢曾遭質疑　孤注一擲Mischa：有心不怕遲
15:53 2021/02/04
【全民造星III】葉巧琳堅持追音樂夢曾遭質疑　孤注一擲Mischa：有心不怕遲
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
17:25 2021/02/04
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心　卡文：好像很對不起他們
13:25 2021/02/10
【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心　卡文：好像很對不起他們

你可能感興趣

【全民造星III】葉巧琳堅持追音樂夢曾遭質疑　孤注一擲Mischa：有心不怕遲
15:53 2021/02/04
【全民造星III】葉巧琳堅持追音樂夢曾遭質疑　孤注一擲Mischa：有心不怕遲
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
17:25 2021/02/04
【全民造星III】由As One輾轉個人發展繼續追夢　陳葦璇感恩家人當最強大後盾
【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心　卡文：好像很對不起他們
13:25 2021/02/10
【全民造星III】關嘉敏自責入行後事事令父母擔心　卡文：好像很對不起他們
陳凱詠 MV

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等