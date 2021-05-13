陳凱詠推出首張個人專輯《Processing》　為拍MV兩周內學識滾軸溜冰

▲ Jace陳凱詠為新歌《I Wish》拍MV。

Jace陳凱詠醞釀3年迎來首張個人專輯《Processing》，該大碟除將於5月14日推出外，同日還發佈新歌《I Wish》。在新歌MV內，Jace自言付出了120分努力，在14日內學識踩滾軸溜冰，更首度挑戰「吊威也」，為拍MV去到盡。

Jace為是次《I Wish》MV拍攝，前期做了不少準備功夫：「今次有少少搞個大頭佛給自己，因為決定造個MV要踩roller時，發現距離拍攝只餘兩星期，於是即刻買鞋同練習，兩星期內練了10次，幸好最後都勉強夠用！」

新歌《I Wish》表達出能夠輕鬆自在做自己就是最好，事關每天都有不同的壓力逼迫著我們追進度，如果能夠放開一切無拘無束地做自己喜歡的事，相信大家都很嚮往。

Jace想藉著新歌《I Wish》，給樂迷一個大解放、開party的感覺，所以當初跟MV導演陳健朗商討時，決定用踩roller呈現。雖然練習時間倉卒，但Jace愛上了這個運動，之後會繼續享受踩roller的樂趣。

MV故事講述身為打工一族的Jace，面對不少壓力，想逃離現況，因此MV去到中段的時候，鏡頭一轉，去到另一個完全不同的場景，Jace踩滾軸溜冰、又有其他朋友一起踩滑板。

穿上背心熱褲的Jace非常搶眼，在色彩繽紛的環境裡自由地做自己，開懷地食波棒糖、跳舞。

她坦言：「平時練習踩roller會在滾軸溜冰場，但拍MV要去馬路和爛地，地下凹凸不平，有幾次都企不穩跌倒！踩roller的同時，又要顧及跳舞動作，所以是非常大挑戰。」

除踩滾軸溜冰和熱舞外，Jace在這次MV中嘗試吊威也。其中一幕要表達她工作疲勞的狀態，Jace頭向下倒吊半空，如是者做了10次，因全身被鋼索勒緊而且呈倒立姿勢，她開始感到呼吸困難而且頸痛。

Jace稱：「起初以為吊威也應該不太難，但原來好考平衡，這個是一次難得的經驗。」