與行業科技同步發展　IVE及HKDI畢業生成設計及智慧物流專才

科技發展日新月異，在新常態下，各行各業均加速數碼化，對掌握新科技應用的人才需求殷切，機遇處處。兩位IVE及HKDI高級文憑畢業生楊俊(Joe)及譚浚豪(Jacky) ，於修讀高級文憑時已掌握行業發展與科技應用，加上靈活創新精神，於專業領域闖出一片新天地。



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楊俊Joe

• 跨國通訊科技上巿公司資深用戶體驗設計總監

• HKDI 設計高级文憑畢業生

科技改變日常生活的各個層面，疫情期間的遙距工作及學習更加速各樣線上通訊產品及服務的出現。HKDI 設計高级文憑畢業生Joe，捉緊科技發展的機遇，現時為跨國通訊科技上巿公司資深用戶體驗設計總監，負責帶領團隊，為公司的線上通訊產品及服務UX (User Experience)設計用戶體驗。

運用科技分析喜好 設計創新用戶體驗

線上通訊產品的用戶來自世界各地，除了實用功能，更注重用戶的體驗。UX設計正是按照用家所需，提供「以人為本」的創新解決方案，「我們的設計團隊會運用大數據分析用戶的使用習慣及需要，為提升系统功能及簡化使用流程提供建議，再交由視覺設計師負責設計使用介面。」團隊包括程式設計師、UX設計師及視覺設計師，透過創新設計，將科技連結日常生活及工作。

入行十餘年的Joe見證行業及相關科技的變化：「以往業界會利用手機應用程式作一次性活動或品牌推廣，但往往只著重設計美觀性而忽略了使用的持續性，以致這些應用程式很快便會被用戶淘汰。現時我們更注重用戶體驗，運用UX設計優化使用流程，亦會利用用戶數據分析了解使用習慣，例如用家按鈕的次數、翻動多少個頁面等細節，有了這些資訊，有助我們設計更好的使用介面，助提升用戶的參與度(engagement)及忠誠度(loyalty)。」



選科需配合興趣及專長 掌握業界新科技助發展專業

回想當年，Joe 因為對設計的興趣以及考慮到課程的實用性，而選讀 HKDI設計高级文憑課程，「在HKDI學到的數碼設計軟件等技術，有助我投身職場。當年做project所鍛煉到的團隊合作及溝通技巧，在工作上亦大派用場。」



具專業知識及創新思維 可穩步發展設計事業

除UX設計，近年的通訊系統更會融入虛擬實境（VR）、擴增實境（AR），甚至混合實境（MR）技術。Joe補充：「例如在網上會議中加設MR元素，與會者的影像能以混合實境方式呈現於現場環境，突破地域界限，拉近與會者之間的距離。」

隨著線上通訊產品及服務的廣泛應用，吸引不少新的競爭者加入，為吸引更多用戶使用，業界對UX設計師的需求因此增加。要成為專業的UX設計師，除掌握相關的專業技術外，亦要與時並進，了解用戶於不同媒體或介面的使用需求及習慣。Joe鼓勵年輕人按興趣選讀課程，除學習設計上的知識，亦要把握實踐機會，培育創意思維，用設計方案解決問題。「放眼未來，線上服務及產品會更著重用戶體驗，設計師需要掌握應用技能、創新思維，以及具備良好溝通能力，回應市場及科技的急速變化。」

▲ 近年的通訊系統更會融入AR、VR，甚至MR技術，提升通訊體驗

譚浚豪Jacky

• 香港機場地勤服務有限公司貨運處理高級督察

• 澳洲大學應用科學(航空)學士

• IVE酒店及旅遊高级文憑

航空貨運智慧管理 應用科技提升效率

另一位IVE高級文憑畢業生Jacky，同樣透過新科技應用技能，以及靈活變通的處事技巧，於航空物流業的崗位發揮所長。



Jacky畢業後便獲香港機場地勤服務有限公司聘用，先後於航機裝載、停機坪统籌及貨運處理三個部門工作，現已晉升為貨運處理高級督察。Jacky形容他的工作充滿挑戰，面對變幻莫測的天氣，由燃油補充，以至貨物裝卸等流程，均要達到高效精準。工作上除了依靠經驗，新科技的應用亦非常重要。



「我和團隊現時負責提升整個營運系统的項目，讓貨運管理及營運全面數碼化。系统會連結民航處航班資訊，以至停機坪上行駛巴士的到達時間、貨運輸送狀況等實時資料，讓管理人員即時掌握各項貨運流程，能更精準地傳達工作指示及資訊，進一步提升工作效率。」系統亦會提升數據分析功能，有助於改進營運管理及資源分配。

透過應用實踐的培訓 確立興趣 發展專業

Jacky中學畢業後選擇升讀IVE航空管理高級文憑，獲院校安排於香港機場管理局實習，以及到訪上海、杭州機場等，助他加深對行業運作的了解，確立事業發展方向。高級文憑畢業後，Jacky升讀銜接學士學位課程，更因在lVE讀書時已修畢不少相關學科，獲部分學分豁免，「lVE的老師具備豐富的業內經驗及知識，助我早一步認識行業實際運作，投身職場時更容易掌握工作要求。」

Jacky預期隨着疫情回穩，機場貨運量將迅速回升，業界渴求具備專業知識及靈活變通的專才，對於仍在探索自己興趣的同學，Jacky建議他們可以多了解不同行業的發展，按興趣選擇合適的課程，裝備好專業知識，以及良好的語文能力，掌握不同行業的發展機遇。

VTC選科策略資訊日 匯聚升學出路資訊

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VTC選科策略資訊日2021

日期︰5月21日（星期五）上午11時至下午4時半

網上講座

及

日期︰5月22日（星期六）下午2時至下午5時

網上直播或到IVE（黃克競）參加ˆ

活動詳情及登記︰www.vtc.edu.hk/infoday

查詢電話︰2836 1888

ˆ5月22日活動暫定以網上及實體形式舉行，有關詳情及最新資訊，請瀏覽活動網頁及VTC入學網頁



（資料由客戶提供）