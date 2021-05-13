周浩鼎︰涉違誓區議員即時停職　避免繼續在崗位上「胡作非為」

▲ 民建聯立法會議員周浩鼎稱，涉嫌違誓區議員要停職的安排，有助避免相關人士繼續留在崗位上胡作非為。（資料圖片）

立法會通過有關區議員宣誓的修例草案。該條例草案委員會副主席、民建聯議員周浩鼎稱，涉嫌違誓區議員要停職的安排，有助避免相關人士繼續留在崗位上「胡作非為」，作出危害國家安全的行為。

有關條例草案下星期刊憲生效，新法例下，律政司可向涉嫌違誓的區議員提出法律程序，該區議員會被即時停職。周浩鼎今在電台節目上指，根據過往經驗，司法程序往往會花費一段很長的時間，若容許有關區議員繼續留在崗位上「胡作非為」，可造成很大的傷害。他強調，相關議員可透過反對機制，就停職向法庭提出反對。

他又指，修例賦予監誓人職權，若發現有人是從頭徹尾反對《基本法》，反對效忠中華人民共和國和特區，但卻表面上「扮乖乖」宣誓，監誓人便可行使權力宣布其宣誓無效，防止有人企圖蒙混過關。

他批評，過往有區議員胡作非為，不務正業，更利用區議會作「政治平台」，煽動仇恨，醜化中國，相信修例有助正本清源。

葵青區議員黃潤達在同一節目上指，相信修例後，議員在工作或言論上都會受到限制，但他認為，若議員覺得政府施政出現問題，理應提出反對意見。他提到，有市民曾向其徵詢是否應接種新冠疫苗，他當時回應市民可根據個人需要，考慮清楚才接種，他憂慮由於自己的意見與政府立場相反，會因此而觸犯條例草案中「負面清單」所列行為，強調修例後議員面對的風險太大，他考慮個人及家庭因素後，認為未能承擔風險而辭職。

深水埗區議員、民協署理主席楊彧就指，建制派行事很喜歡雙重標準，對於涉嫌不當行為受查的警務處國家安全處處長蔡展鵬，呼籲市民尊重無罪假定原則，但律政司日後卻可以「有罪假定」，讓議員停職停薪。他強調，民協會留守區議會，繼續討論政治議題，未能評估被取消資格機會有多高。

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記者︰尹櫻霖