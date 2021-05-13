【功課壓力】媽媽心痛兒子罰抄10篇課文代求情　小學老師鬧︰不施壓力怎上中學

▲ 一名台灣媽媽心痛讀小學兒子罰抄課文，向老師求情反被鬧。

家校合作很重要，台灣有名小學老師懲罰不守規矩的學生，學生遲到、無帶美術用品、考試太差，一律都罰抄課文。有媽媽見兒子已累積了10篇課文罰抄，擔心做功課已沒時間，傳訊息予老師，希望可以求情遲交數天，卻換來被老師責罵，有關事件引起網民熱議。

兒子遭老師罰抄課文

該名台灣媽媽於8日（星期六）在facebook群組「台中人大小事」發帖文，上載一張電話訊息的截圖，媽媽先傳訊息說道︰

老師您好 ︰我的兒子，每天除了家庭作業外，還有罰抄課文的部分，是不是能晚幾天交？當天沒準時交罰抄課文，一直加倍，已累積10多篇課文。根本寫不完。我怕小孩，對寫字學習心態會受到影響。

▲ 台灣一名媽媽為兒子向老師求情，希望遲交罰抄，但老師回覆令她嘩然。（網上圖片）

媽媽見兒子頻遭老師罰抄課文，目前已累積很多，有感兒子無能力去寫完，決定向老師求情。老師在15分鐘後回覆該名家長，解釋懲罰的情況，同時毫不客氣地責備家長。

我都這樣規定的，小學不給他們壓力，國中怎麼辦？當天沒交就加倍，遲到就罰抄課文，未帶美勞用品、考試考得太差，一律罰抄課文，未繳的學生，一律不能下課。我就是這樣規定的。

老師鬧家長縱容孩子

老師沒有接受家長為子女的求情，更有感家長縱容孩子。老師表示他沒有體罰，這樣懲罰學生是沒有問題，沒有規定老師不能罰學生抄超過多少課文，更寸嘴地叫家長去網上「爬文」找資料。

都耐（奈）我無何……我就一直加倍。星期一我就要看到補交的部份。你們這樣的家長，我每年見多了，順便一提，多少案例，最後都不了了知（之）。

網民︰老師說話過火

媽媽收到老師的回覆感到驚訝，沒想到會被老師責罵。她發帖文問網民要怎樣回覆，質疑是否現在的小學老師都這樣處罰學生，問「真的治不了這種類型的老師嗎？」

很多網民一起加入討論，有的支持老師的做法，有的表示老師的說話過了火但是為學生著想，而更多網民是大罵老師不近人情，這樣處罰是沒意義。更多留言可點擊圖片查看︰

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責任編輯︰王明芳