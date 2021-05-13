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【違令判監】2人分別被控違反強制檢疫令遭判監　至今共137人已定罪

社會 18:33 2021/05/13

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有人被控違反檢疫令遭判監。（資料圖片）

兩人因分別違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（13日）於裁判法院被判監。
 
首宗個案涉及46歲女子，早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於4月1日離開其檢疫地點，並於深圳灣管制站被入境處職員截獲。其後該女子同日被送往曹公潭戶外康樂中心，接受餘下強制檢疫，但她分別於4月11日及13日逃離檢疫中心。她分別被控4項控罪，今日於西九龍法院被判處即時監禁6星期。
 
第二宗個案涉及29歲男子，早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年10月29日離開其檢疫地點。他今日於沙田法院被判監6日。
 
違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

截至今日，共有137人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：吳卓峰

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