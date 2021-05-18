【非常醫生】港怡醫院執行總裁曾慶廉沙士時見盡生死　養狗冀子女學懂珍惜生命

▲ 曾慶廉為向子女灌輸生命教育，8、9年前養了一隻初生比熊犬，盼子女透過照顧小生命，學懂生命短暫，對事對動物都不會自私自利，珍惜所擁有。（受訪者提供圖片）

工作上曾慶廉是醫院的執行總裁，脫下西裝外套，卻是一名熱愛下廚的慈父。為了讓子女學懂生命的珍貴和脆弱，特意養一隻比熊犬，讓他們輪流負責照顧；工作雖忙，卻不時為家人下廚，疫情影響未能到外地開會，他視之為增加家庭相聚的機會。

十年前，曾慶廉闊別臨床工作，加入醫管局出任行政人員，至此改變了人生的工作方向：

在規劃醫療政策時，如何確保政策到位有效服務病人很重要，譬如一部電腦斷層掃描機應放置的部門，就急性中風患者而言，我們希望最短時間入面，可以安排他照電腦斷層掃描機。

我在醫管局工作一段時間後，一直尋求如何能再提供一些真正服務給予市民，剛巧有港怡醫院這個機會，能為市民提供不同的選擇，而服務價錢合理。

對比於公、私營醫療機構工作的分別，曾慶廉認為在公營醫療機構工作時，最大的優點是不需考慮太多資源，但缺點是不能令一群有能力的病人，善用私營醫療服務：

醫管局某程度上不惜工本地照顧香港人，但當它花費大量時間照顧不同的病人時，有能力的市民同樣在輪候服務，如何令一群有能力的病人可以善用私營醫療，縮短病人於公營醫療的輪候時間，這方面私營醫療中是一項重大的考慮點。

分別育有18歲、15歲和11歲兩女一子的曾慶廉，約8年前養了一隻比熊犬，冀透過照顧動物，讓子女知道生命無常，因動物生命較人類短，要學懂珍惜相處時間：

我曾在伊利沙伯醫院內科工作，於沙士時見盡生死，我想他們了解到生命短暫，無論對事對動物都不會自私自利，珍惜所擁有。

作為醫院之首，曾慶廉閒時會下廚紓解壓力，暫時放下工作中的情緒，他笑言自己不是運動健將，不會透過運動減壓，只喜歡下廚，自己煮的菜式只是家常菜，疫情令他有更多時間在家中煮食：

我不敢認叻，我只會煮蒸水蛋、雞翼等。疫情令不用四處飛外地開會，反而造就我和家人有更多時間相處，下廚次數亦增加，希望他們不會食到厭。

對於本港醫療系統發展的願景，他期望能培育更多醫療界的人材，為本地業界發展注入新動力。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜