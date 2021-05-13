【飲水迷思】多飲水可降患腎結石風險有助減肥修身　醫生提醒一小時內切忌飲多於三杯水

▲ 多飲水可減低患腎結石的風險，有助減肥修身。

水是零卡路里的天然飲料，我們的身體在處理喝下水的同時也會多使用了能量，腎上腺素會攀升，所以多飲水能提高新陳代謝從而有助減肥。

建議每天最少飲兩公升的水，但一小時內千萬不要飲多於三杯水，否則會導致電解質失衡而引致嚴重的後果。但如果你有心臟病或腎病的話，便需要聽從醫生的建議限水，否則飲水是一個廉價的減肥方案。

如果能在餐前飲兩杯水，可以巧妙地製造一個飽肚的效果，以致減少進食及極速瘦身。在餐前吃帶醋的蔬菜沙律或蔬菜湯也有助減肥。

多飲水亦可以減低患腎結石的風險，所以就算工作再忙也需要緊記飲足夠的水。飲水也有提神的作用，例如工作到頭昏腦脹時，可以考慮飲水代替咖啡。

在捐血或抽血前也可以考慮先飲一杯水，這樣也能夠減低暈倒，醫學界俗稱「暈針」的風險。順帶一提，充足而高質素的睡眠也能夠有效幫助減肥。成人每天七小時的睡眠對健康最為理想。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「飲水原來可以減肥」