梁振英建議大欖郊野公園邊陲地建約3萬單位　每呎劃一買6千元

▲ 梁振英建議撥出不超過100公頃、位於大欖郊野公園的邊陲土地，興建約2萬至3萬居屋個單位。（梁振英Facebook影片截圖）

全國政協副主席、前特首梁振英卸任後，一直活躍於網絡，近日更積極倡議各種政策，繼日前提出政府應設文化局後，今日(13日)再有動作。他在社交平台上載片段，大談房屋問題，建議撥出不超過100公頃、位於大欖郊野公園的邊陲土地，即約千分之二的郊野公園土地，興建約2萬至3萬居屋個單位，每呎劃一售6千元。

梁振英在上載的短片中提到，自己任內最後的一份《施政報告》曾提出，「應思考利用郊野公園內小量生態價值不高、公眾享用價值較低、位於邊陲地帶的土地作公營房屋、非牟利的老人院等非地產用途」，隨後又邀請了房協 進行生態及技術硏究，不過林鄭政府上場後，就中止了房協的有關研究。

梁振英提到，現時香港房屋問題持續惡化，雖然明知有關建議將障礙重重，既得利益阻力巨大，但仍然希望香港人能夠重新考慮，在郊野公園邊陲地帶起居屋。

梁振英指，建議將定價每呎劃一售6千元，是希望能做到不收市民地價，只收回開發土地及建築成本，令庫房沒有收入也沒有損失，又建議工程如果超資，均由政府負責，不應由市民負擔；而若有盈餘，則留在屋苑做日後集體維修和翻新儲備之用。

▲ 梁振英再建議用郊野公園邊陲地建屋，解釋房問題。（梁振英Facebook影片截圖）

至於售買對象，梁振英就建議凡是香港永久居民、不擁有香港住宅物業的家庭，不論其他資格、資產或入息水平均可申請，並以抽居屋的辦法分配，但不區分公屋和非公屋住戶資格。

同時為免炒買，他認為應設下限制，入伙後十年內必須是業主自住，若要出售，只能原價回售給政府。又其望城規會及其他變更用途手續，可以採用特事特辦方式，全力爭取極速通過，在辦手續期間 先公布圖紙和價單、接受申請、甄別資格、抽籤、定揀樓次序。在完成城規等手續前不收訂金，如果在開始接受申請後18個月內不能完成城規等手續，則放棄整個計劃。上蓋建築期預計三年。

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責任編輯：李淇