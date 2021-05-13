【梁凌杰死因】談判隊長指死者曾表示願意下來　隊長稱走近協助死者突然爬出棚架墮下

▲ 警司林景昇。林欣樂攝

2019年6月一名身穿黃色雨衣的梁凌杰疑在金鐘太古廣場外掛反修例訴求橫額，及後一度危站，最終墮樓身亡。死因研訊今午（13日）續，談判組其中一名隊長供稱，死者最初表示願意下來，隊長慢慢走近擬協助時，死者突然爬出棚架，而爬出之前，死者曾看手機半分鐘。被問到為何死者會突然爬出，談判隊長供稱死者常看手機，猜測或者有人煽動他，或手機內出現煽動死者改變主意的內容。

死者梁凌杰（35歲），於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。

警司林景昇事發時為沙田警區行動組副督察、兼任談判組第二隊隊長，林供稱案發當天正休假，但仍要候命談判工作。林指當天收到通知後到達太古廣場4樓，並於晚上7時15分開始接手與死者對話，附近有策略員協助。他從同事口中得知，死者的訴求是希望行政長官及警方向示威者道歉，林指曾親自問及死者「我知你可能有訴求，你想唔想講？」但對方一直沒有回答。

林供稱觀察到死者有使用免提裝置，但說話聲線微弱，林問及死者是否正與人交談，死者卻沒有回應。林當時又稱知道死者有訴求，並問對方會否想見記者，死者立即搖頭拒絕。及至晚上8時半，死者放下手上的𠝹刀，林探問死者是否想離開，例如乘坐救護車，死者點頭。林形容該答案是良好反應，追問「你想由消防員，定係我協助你落嚟？」死者則回答「我自己」。

林續稱，他後來再問死者是否需要協助，死者一度沉默，林問死者是否要考慮10分鐘，死者則舉起10隻手指回應，期間林曾建議給水死者喝，死者一度同意林「拋支水上去」，林指回應正面。及至晚上約9時，林建議「你唔反對嘅話，我過嚟幫你」，死者不發一言，亦沒有搖頭示意，林遂開始走上死者所在的平台，死者則突然爬出鐵棚架，一直在場的消防員亦行近。林則叫死者冷靜，死者爬出棚架後，卻用交叉雙手環抱鐵柱，2個消防員想拉死者回來，但林不知是死者自行鬆手或是雙手乏力，最終於9時15分墮樓。

林被問到死者爬出時所在的位置時，林補充，死者爬出前曾看手機約半分鐘，林形容指是「一段頗長嘅時間」，但指死者只是看手機，沒有按手機的動作。林另強調，不肯定死者爬出棚架與消防員嘗試接近此兩件事發生的先後次序。林及後又稱，突然想起，死者爬出後，曾向消防員說「走開」。

林供稱，死者突然爬出棚架是超乎他的預期，在其20年談判經驗中為首次發生。死因研訊主任問及，為何死者會有如此突然的轉變，林猜測，死者爬出前經常查看手機，不知道是否有人煽動，或手機內出現煽動死者改變主意的內容。

庭上展示死者筆記簿內第二頁的字句，上面寫有「全面撤回反送中，釋放學生傷者，我們不是暴動，林鄭落台」，當中「林鄭落台」一句曾被劃去，並調到最底位置，林猜測，「係咪抄返嚟，或者有人叫佢寫」，林續指出死者的訴求與「心灰意冷」的說法不符。

死因裁判官高偉雄問及，為何死者稱想自己返回安全位置，但林仍走上前幫忙。林解釋，危站的人有機會體力透支，談判人員多數會從旁協助。

死因裁判官稱，法庭已指示警員接觸前立法會議員鄺俊宇，研訊主任確認，並透露法庭會傳召鄺出庭作供。研訊明（14日）續。

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記者：林欣樂