【手術集氣】打破醫生死亡預言再戰腸壞死　1歲短腸症B女肝衰竭急做手術續命

▲ 1歲早產B女悅悅患短腸症，因肝衰竭將接受手術續命，父母為她手術前集氣。

剛滿1歲的女嬰可悅（悅悅）與妹妹是31周早產孖女，悅悅打破醫生死亡預言奇蹟出生，可是約1個月大時面對壞死性腸炎，先後捱過3次手術，小腸僅餘下12厘米，目前肝功能不足5成，需接受高風險手術續命。縱然悅悅命運難測，但爸媽有感「最差的階段已捱過」，愛女跨越多個難關，無論如何一家人絕不放棄。

可悅（Coka）與同卵雙胞胎妹妹可納（Kona）於去年5月12日出生，父母迎來第一胎更是孖女快樂不已，可是接踵而來的壞消息一次又一次打擊他們。悅悅爸爸接受TOPick專訪時講述，太太懷孕十多周時產檢，醫生指出雙胞胎其中一個血流不正常，未必捱到25周，要他們做好心理準備。出問題的正是悅悅，醫生擔心妹妹搶去家姐的血液，影響她的發育。

▲ 悅悅與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生。（受訪者提供相片）

父母堅持一個都不能少

當時醫生建議做手術，將雙胞胎相連的血管切斷，讓她們各自供血給自己，即使家姐有任何不測，也能保住妹妹。悅悅爸爸與太太考慮到，悅悅的血液已較少，一旦中斷兩姊妹間的血管，連妹妹供血給家姐的機會也扼殺了，等同要她自生自滅。夫妻堅拒做手術，悅悅爸爸說︰

醫生想我們二選一，既然雙胞胎一齊來，我們不會選擇放棄其中一個，要走就一起走。

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作出決定後媽媽一心一意安胎，每星期兩次到公立醫院覆診，並配合中醫調理身體。最終媽媽於懷孕31周時剖腹誕下孖女，大女悅悅出生體重2.2磅，細女可納則為2.6磅。悅悅順利出生可說是一個奇蹟，後來醫生取姊妹的胎盤進行研究，證實是妹妹供血給家姐，令悅悅成功保命，爸爸感嘆︰

原來一直以來是妹妹救家姐，悅悅才可以生存下來。

▲ 悅悅外表看來跟同齡孩子無異。（受訪者提供相片）

小腸僅餘12厘米 肝功能低於5成

只是命運弄人，新手爸媽開心了沒多久，悅悅一個月大左右出現壞死性腸炎，經歷了3次手術後，小腸由128厘米切除至9厘米，現在生長到約12厘米。悅悅因短腸症關係，腹部有兩個造口，胸口亦有一條靜脈導管，需要長期輸送營養液。不過，悅悅的肝臟在廿四小時運作下不勝負荷，導致慢性肝衰竭，肝功能低於5成，血糖、凝血因子、肝酵素等指數長期不及格。

直至5月初，悅悅父母決定接納醫生的建議，讓女兒接受一個手術，改善腸道的吸收功能，減低輸送營養液為肝臟帶來的負擔。可是這項手術風險非常高，醫生指肝臟未必捱得住，也可能會失血過多，導致手術失敗。

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不做手術只捱到一年多

本周三（12日）是悅悅與可納姊妹倆的1歲生日，與此同時，悅悅暫定於下周五5月21日進行第4次手術。小小年紀要再捱一刀，父母既擔心又心痛，但除了手術外別無選擇。悅悅爸爸解釋愈遲做手術愈高風險，只要有任何一個機會幫到女兒，他們都要一試。

悅悅不做手術就只有等死，可能只捱到一年多……她在媽媽肚內最差的階段已捱過，出生後更捱了3次手術，作為父母我們不能消極。

▲ 爸媽帶上蛋糕為悅悅慶祝1歲生日。（受訪者提供相片）

悅悅爸媽開設facebook專頁「CoKa.Kona Baby」分享悅悅的病情，同時希望更多人認識壞死性腸炎及短腸症。爸爸自言比太太感性，為了悅悅的病況哭過無數次，相反太太卻表現堅強。悅悅自出生後無奈長住瑪麗醫院，媽媽平日忙於照顧細女可納，爸爸則趁放工或午飯空檔到醫院探望悅悅。有時媽媽實在太掛住悅悅，就抱住可納一起去醫院看家姐。

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孖女改變工作狂爸爸

家庭環境影響孩子成長，悅悅爸媽就是兩個破碎家庭的故事。悅悅爸爸坦言經歷父母離異，由單親媽媽撫養成人，而悅悅媽媽自小缺乏父母的愛，成長路上一直自力更新。因此夫妻渴望成為負責任的父母，給兩個女兒滿滿的愛。雖然爸爸面對悅悅手術將至，難免忐忑不安，但說起愛女頓時父愛洋溢︰

我以前會拚命工作，有兼職就接，希望賺得幾多得幾多。現在有小朋友，放工放假只想多陪太太和女兒。

▲ 爸媽帶可納到醫院，隔著病房與悅悅一齊慶祝1歲生日，未能拍到全家幅就自製合照。（受訪者提供相片）

夫妻最大的心願是悅悅健康出院，由於悅悅留院加上疫情關係，姊妹1歲生日也沒有拍到一張全家幅。他們帶可納到醫院與家姐一齊慶生，實際上她只能在病房門外，等爸媽與家姐慶祝後再回家。一家四口期盼可以盡快團聚，父母為悅悅手術前集氣︰

悅悅好叻，已經經歷過好多次關頭，相信今次是最後一次決定，無論結果如何，我們都不會後悔！

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記者︰駱秀玲