  • 29°C
香港時間 : 2021513日 (週四) 22:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】8間大學均無強制宿生打針　恒大：暫無相關計劃但會定期檢討

社會 19:39 2021/05/13

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新學年起，中大學生入住宿舍須接種新冠疫苗或每兩周一檢。（資料圖片）

本港首度有大學變相強制宿生接種疫苗或定期檢測，中文大學今日（13日）表示，9月新學年起，宿生須接種疫苗或自費每兩周一檢，否則將不獲安排宿位，變相將宿位分配與打針或檢測掛鉤，但其餘7間資助大學及恒生大學均無相關安排。

網上近日流傳中大有書院向宿生發電郵，稱會讓已接種疫苗的學生獲優先分配宿位，如有剩餘宿位，才安排未打針的學生同房，但會限制其在公共空間活動，惟校方回覆查詢時未有正面回應，詳情即看：【下一頁】

TOPick向餘下7間資助大學查詢，港大稱分配舍堂宿位有既定機制，學生有否接種疫苗不是考慮因素，但作為防疫措施，校方鼓勵師生接種疫苗。

科大及嶺大均表明沒有將宿位分配與學生打針或檢測掛鉤的安排；教大則指沒有要求宿生打針；理大、浸大、城大則指新學年宿位分配安排無變，沒有新加要求。

此外，恒大回覆表示「暫未有計劃」在住宿書院推行新冠疫苗接種者優先或與檢測掛鉤的政策，但會定期作出檢討與諮詢。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

相關文章

【新冠疫苗】中大強烈呼籲宿生打針否則須每2周自費檢測　不遵從學生將不獲安排入住宿舍
今日 15:15
【新冠疫苗】中大強烈呼籲宿生打針否則須每2周自費檢測　不遵從學生將不獲安排入住宿舍
【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
15:32 2021/05/11
【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
【復課】教協調查：全校復課與檢測掛鉤8成校長感到有壓力　教聯會冀安排跨境生回港
16:21 2021/03/26
【復課】教協調查：全校復課與檢測掛鉤8成校長感到有壓力　教聯會冀安排跨境生回港
【外傭強檢】多個工會批評港府帶頭歧視外傭　要求當局公開各全港外傭道歉
15:00 2021/05/09
【外傭強檢】多個工會批評港府帶頭歧視外傭　要求當局公開各全港外傭道歉

你可能感興趣

【新冠疫苗】中大強烈呼籲宿生打針否則須每2周自費檢測　不遵從學生將不獲安排入住宿舍
今日 15:15
【新冠疫苗】中大強烈呼籲宿生打針否則須每2周自費檢測　不遵從學生將不獲安排入住宿舍
【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
15:32 2021/05/11
【復課安排】全港中小幼5月24日恢復半日面授課堂　毋須以教職員檢測作條件
【復課】教協調查：全校復課與檢測掛鉤8成校長感到有壓力　教聯會冀安排跨境生回港
16:21 2021/03/26
【復課】教協調查：全校復課與檢測掛鉤8成校長感到有壓力　教聯會冀安排跨境生回港
大學 香港中文大學 香港科技大學‎ 香港理工大學‎ 香港浸會大學 香港嶺南大學 香港城市大學 香港教育大學‎ 疫苗 香港大學

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等