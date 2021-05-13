【新冠疫苗】8間大學均無強制宿生打針　恒大：暫無相關計劃但會定期檢討

▲ 新學年起，中大學生入住宿舍須接種新冠疫苗或每兩周一檢。（資料圖片）

本港首度有大學變相強制宿生接種疫苗或定期檢測，中文大學今日（13日）表示，9月新學年起，宿生須接種疫苗或自費每兩周一檢，否則將不獲安排宿位，變相將宿位分配與打針或檢測掛鉤，但其餘7間資助大學及恒生大學均無相關安排。

網上近日流傳中大有書院向宿生發電郵，稱會讓已接種疫苗的學生獲優先分配宿位，如有剩餘宿位，才安排未打針的學生同房，但會限制其在公共空間活動，惟校方回覆查詢時未有正面回應，詳情即看：【下一頁】

TOPick向餘下7間資助大學查詢，港大稱分配舍堂宿位有既定機制，學生有否接種疫苗不是考慮因素，但作為防疫措施，校方鼓勵師生接種疫苗。

科大及嶺大均表明沒有將宿位分配與學生打針或檢測掛鉤的安排；教大則指沒有要求宿生打針；理大、浸大、城大則指新學年宿位分配安排無變，沒有新加要求。

此外，恒大回覆表示「暫未有計劃」在住宿書院推行新冠疫苗接種者優先或與檢測掛鉤的政策，但會定期作出檢討與諮詢。

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記者：馮琪雅