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【本地旅遊】旅發局高層落區做旅客　推介赤柱拍拖打卡深水埗享受慢活

社會 08:00 2021/05/14

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旅發局總幹事程鼎一（左）及主席彭耀佳（右）齊齊「落區」探索香港。（旅發局提供圖片）

新冠肺炎疫情令港人未能外遊，不少人都有留港發掘好去處，香港旅遊發展局（旅發局）去年中推出「旅遊‧就在香港」，鼓勵港人探索香港。旅發局在過去一個月亦視察了全港約150個景點，主席彭耀佳及總幹事程鼎一亦不忘親身「落區」，分別到赤柱及深水埗了解地區特色。

彭耀佳形容， 赤柱是他昔日與太太其中一個拍拖好去處，今次「落區」以旅客角度出發，感受到赤柱除了充滿異國風情外，更多了 多了藝術味及「打卡」點。他亦到赤柱海傍的公共洗手間視察，讚揚地方乾淨；另建議在科技大趨勢下，如能在更多景點，特別是秘點，加設QR Code（二維碼），讓旅客掃描一下便能了解景點故事，感受更深度的旅遊體驗。

點擊圖片即睇彭耀佳及程鼎一「落區」情況：

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近年深水埗進駐了不少文青小店，深受年輕一族到訪。程鼎一亦到該區視察，發現區內的文青小店與原有的舊建築、露天市集、布藝店舖共存，甚具特色，他亦利用旅遊事務署推出的「城市景昔」應用程式，掃瞄區內指定地點的「AR時鐘」，欣賞360度歷史全景圖像，為旅程增添趣味。

旅發局指，今次視察行動除了會留意路牌指示、傷健設施、附近的公共洗手間情況等設施配套，希望就本港各主要的景點設施提供改善意見，能從新角度欣賞香港，發掘新體驗，提升香港旅遊設施的吸引力，為迎接旅客日後重臨做好準備。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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