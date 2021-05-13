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【幼稚園學費】個別屬校收生少2成　太陽島及東華三院所有屬校新學年均凍價：與家長共渡時艱

社會 21:54 2021/05/13

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太陽島英文幼稚園有個別屬校在新學年收生不足達2成，仍決定凍結學費。（資料圖片）

教育局今日（13日）表示，截至上月接獲約760間幼稚園表示將於2021/22學年凍價，參加幼稚園教育計劃的學校佔約580間，包括東華三院18間屬校及太陽島9間屬校，太陽島個別幼稚園收生少2成，仍決定連續第2年凍結學費，希望在疫情下與家長共度時艱。

太陽島英文幼稚園發言人表示，轄下9間分校包括全日、半日班及學前班（N班）均會在2021/22學年凍結學費。他透露疫情初時有外籍學生回國避疫，加上部分學生隨家人移民，出現退學潮，對收生造成影響。發言人以本學年學生人數對比，「有些分校跌得好犀利，最嚴重收少20%（學生）」，因教育局幼稚園計劃「按人頭」計算資助額，故新學年從教育局所獲資助料會減少，惟因疫情下各行各業受影響，不希望加重家長負擔。

本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲亦指，疫下及移民潮等導致收生不足，雖然大部分幼稚園選擇凍結學費，惟部分學校也透過裁員以平衡收支，「影響老師分配，都唔係理想嘅事」。

另外全港約24%幼稚園已申請加學費，涉及保良局及仁濟醫院等大型辦學團體的部分屬校，詳情即看：【下一頁】

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：馮琪雅

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