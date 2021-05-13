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【新冠肺炎】港大揭病毒帶「鹼性氨基酸」序列成傳播關鍵　失去序列幾乎不具致病性或成減毒疫苗

社會 21:56 2021/05/13

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港大揭病毒帶「鹼性氨基酸」序列成傳播關鍵，失去序列幾乎不具致病性或成減毒疫苗。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球已逾一年，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導團隊發現，新冠病毒的S蛋白帶有一段「鹼性氨基酸」序列，或成動物跨種感染人類，且至今仍持續傳播的關鍵；倉鼠實驗更揭丟失有關序列，仍可感染產生免疫反應，惟幾乎不具致病性，提示有關突變株具有減毒疫苗的特性。

港大新發傳染性疾病國家重點實驗室最新研究發現，早期流行的新冠病毒突狀蛋白(S蛋白)帶有一段「鹼性氨基酸」序列，有關序列於人類細胞培養過程中很快失去；惟未有影響其傳播力， 甚至繁殖速率比原型病毒更高。 

團隊認為有關序列或成新冠病毒是從動物跨種感染人類的關鍵，惟鹼性氨基酸序列於病毒基因組並不穩定，於早期病毒容易丟失；隨著病毒持續肆虐人類一年多，期間已發生更多的適應性突變， 令病毒結構更穩定帶有鹼性氨基酸序列。

研究又利用倉鼠作實驗，倉鼠感染該已失去「鹼性氨基酸」序列的病毒突變株後，仍可誘導產生T細胞免疫反應，不過卻未有引發感染野生型病毒一樣的不良免疫反應，換言之幾乎沒有致病性；倉鼠受感染後仍可完全抵禦野生型病毒，即此無致病性新冠病毒突變株，具有減毒疫苗的特性。

團隊直言，新冠病毒仍然處於適應人類的過程，或會出現更多突變株，認為必須對新出現的突變病毒株做好準備；並利用失去「鹼性氨基酸」序列的低致病性突變病毒，作為滅活病毒的理想毒株。

是次研究已於國際科學雜誌《自然通訊》上發表。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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