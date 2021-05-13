【疫苗接種】衞生署過去1個月接獲一宗流產呈報　涉及一名31歲女子21日前曾接種復必泰

▲ 衞生署過去1個月接獲一宗流產呈報，涉及一名31歲女子21日前曾接種復必泰。（經濟日報資料圖片）

本港展開新冠疫苗接種計劃至今已2個多月，根據醫管局過去一個月接獲9宗流產個案均於曾接種新冠疫苗；衞生署回覆指，過去一個月接獲一名31歲女子流產個案，於5月1日到東區醫院急症室求醫，入院前21日接種一劑復必泰疫苗，有關事件將交由香港大學進行分析。

據醫管局過去一個月接獲9宗流產個案均於曾接種新冠疫苗。衞生署回覆指，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已訂立嚴重或非預期疫苗接種異常事件清單，而流產並不屬嚴重或非預期疫苗接種異常事件，除非醫護有臨床證據懷疑事件或由疫苗引起，否則無需當作疫苗接種異常事件呈報。

署方稱，截至5月12日過去一個月，曾接獲一宗醫管局呈報流產個案，涉及一名31歲女子，5月1日到東區醫院急症室求醫，入院前21日接種一劑復必泰疫苗，有關事件將交由香港大學進行分析。

根據醫管局的資料，於2021年4月5日至5月2日期間，共錄得365宗流產的個案，即平均每日約有13宗。

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記者：陳正怡