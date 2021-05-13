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【疫苗接種】6男女打針後抽搐暈眩等1人危殆　單日添逾2.5萬人接種疫苗

社會 22:31 2021/05/13

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5男1女接種復必泰疫苗後，出現暈眩﹑抽搐及失去知覺情況。（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃開啟近3個月，政府今日（13日）公布，昨日（12日）共有6宗接種新冠疫苗後送院的個案，5男1女均接種復必泰疫苗後，出現暈眩﹑抽搐及失去知覺情況，當中1人情況危殆留醫，3人經治療後出院，其餘2人不遵從醫生勸告自行出院。

留院的病人為31歲菲傭，前日（12日）午4時許在荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗後昏迷，被送往瑪嘉烈醫院治理，同晚上11時許情況轉差轉送深切治療部，現時情況危殆。

政府指，截至今晚8時的過去24小時，約有2.57萬名市民接種了疫苗，約1.04萬名市民在網上預約打針，當中約有3,600名市民接種第一劑科興疫苗，約有3,800名市民接種第二劑科興疫苗；另有7,.600名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有1.07萬名。

政府說，已為市民接種共約185.66萬劑新冠疫苗，當中約112.34萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約49.35萬名接種科興疫苗，約62.9萬名接種復必泰疫苗；約73.32萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約35.52萬名接種科興疫苗，約37.8萬名接種復必泰疫苗。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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