林鄭見到黃家和想起港式奶茶　希望飲食界打入大灣區

▲ 香港餐飲聯業協會會長黃家和今日在「選委界別分組面面觀」接受特首林鄭月娥訪問。（網上截圖）

新冠疫情下，本港餐飲業受嚴重打擊。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日在「選委界別分組面面觀」接受特首林鄭月娥訪問時，笑言林鄭對「食」很着重，希望她可以幫幫忙，重建餐飲業的形象和生意！

林鄭就指，港府一直密切監察疫情，日後會盡可能放寬限聚人數，她相信以「疫苗氣泡」作為逐步放寬防疫措施的基礎，不久將來飲食業界會慢慢恢復正常，生意有好轉。她又希望，當恢復跨境往來後，香港飲食業界可打入大灣區發展，透露大灣區內的城市深圳前海，為發展成一個「深港現代化服務業」的地方，最近更邀請了一眾香港的飲食業界代表到當地表達意見！

林鄭在訪問開首，笑言見到黃家和就會想起港式奶茶，原因是甚麼？原來當年在首屆的上海進博會 ，林鄭為了推廣港式的奶茶文化，她特意走到黃家和負責的攤位，在一眾上海朋友面前飲了杯港式奶茶，所以她自此一見到黃家和，當年的「奶茶回憶」便回來了！

今日「選委界別分組面面觀」的另一位嘉賓是香港總商會理事李大壯，他在節目中向林鄭反映，現時香港的商界都擔心外國的商界人士，會因香港教育方面的問題，而離港發展。不過，他強調這不是因為政治方面的原因，而是外商擔心未能替自己的小朋友搶到學位，他希望港府可以關心一下暑假過後，報讀國際學校的留位情況如何。

▲ 今日「選委界別分組面面觀」的另一位嘉賓是香港總商會理事李大壯。（網上截圖）

李大壯又希望，港府可在未來兩三年，多與商界推廣大灣區的機遇，令商界可增加對大灣區的了解。