【檢疫酒店】港府新訂明所有採樣員需為具經驗註冊或登記護士　承辦商須建內部小組監督前線工作

▲ 政府宣布加強指定檢疫酒店的防疫措施。（經濟日報資料圖片）

本港近期不少新冠肺炎輸入個案驗出帶有變種病毒，港人於外地回港，亦須在指定檢疫酒店接受21日檢疫，期間不得離開房間。港府今日（13日）晚上宣布多項加強指定檢疫酒店的防疫措施，包括建議檢疫酒店將入住率降至最多8成﹑訂明所有採樣員需為註冊或登記護士﹑承辦商須建立內部質量保證審核小組等，否則可被終止合約。

食物及衞生局表示，為加強保障檢測質素，政府對指定檢疫酒店的檢測承辦商實施了新合約條款，包括：

訂明所有採樣員均需為具有感染控制經驗的註冊或登記護士，並需具備拭子採樣經驗；

承包商亦須提供最少1名負責採樣的主管人員，並由具有最少3年管理和監督經驗的註冊醫生、註冊護士或其他醫療專業人員擔任，有關人員除應具備感染控制方面的知識和經驗外，亦需要有拭子採樣的經驗；

主管人員須監督並確保採樣員按合約規定進行的採樣過程符合衞生署的標準

要求承辦商必須建立一個內部質量保證審核小組，以監督其團隊的工作成效及合規性，包括定期評定前線員工的技巧和知識，並每兩周向他們提供技能鞏固訓練

承辦商亦須就人員資格、培訓紀錄、服務日誌及內部質量保證審核結果等撰寫詳細報告，政府會評估有關報告及作出有需要的跟進

如承辦商未能符合上述所有要求，政府可隨時終止有關合約，並禁止該承辦商將來競投同類型合約。

食物及衞生局說，就咽喉和鼻腔合併拭子採樣，政府已為現時兩名承辦商的代表舉辦了培訓課程的演示，向參與者詳細介紹了感染控制程序、進行咽喉和鼻腔合併拭子檢測時的技巧，以及在指定檢疫酒店環境中進行檢測時應採取的其他預防措施。

根據合約條款，檢測承辦商須負責持續向其員工提供培訓，並妥善保存相關培訓紀錄供政府查核，有關培訓課程演示有助檢測承辦商向其員工提供培訓，確保採樣質素及感染控制程序符合嚴格要求。

局方續言，鑑於部份指定檢疫酒店有大量來自高風險地區的人士入住，政府已建議酒店將其入住率降低至8成或以下，所有指定檢疫酒店亦正在每一樓層安裝空氣淨化器，大部份已完成安裝；亦建議酒店在可行情況下分隔從高風險地區和其他地區抵港的客人，並提醒入住人士在開門或進行咽喉和鼻腔合併拭子採樣之前，須關閉所有窗戶：酒店員工亦已由每隔14天進行一次檢測改為每隔7天檢測一次。

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記者：陳曉瑩