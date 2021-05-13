【強制檢測】多個地點包括中環士丹頓街29號納入強制檢測　18校爆上呼吸道感染同須強檢

▲ 中環士丹頓街29號。(林宇翔攝)

食物及衞生局發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處25個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。因應今日（五月十三日）公布的一宗確診個案，中環士丹頓街29號被納入強制檢測公告。此外，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於18間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該18間學校亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

4月23日至5月13日曾身處下列地方超過兩小時人士，須於5月16日或之前接受檢測：中環士丹頓街29號

4月9日至4月29日曾身處下列地方超過一小時人士，須於5月16日或之前接受檢測：東涌富東廣場(包括富東街市)

4月10日至4月26日曾身處下列地方超過一小時人士，須於5月16日或之前接受檢測：東涌東薈城(只包括商場)

4月11日、4月18日或4月25日曾身處下列地方超過一小時人士，須於5月16日或之前接受檢測：東涌文東路公園

4月22日至5月3日曾身處下列地方超過一小時人士，須於5月16日或之前接受檢測：荃灣天主教領報幼稚園

4月24日曾身處下列地方超過一小時人士，須於5月16日或之前接受檢測：葵芳新都會廣場二期葉氏兒童音樂實踐中心

4月25日、4月30日、5月1日或5月2日曾身處下列地方超過一小時人士，須於5月16日或之前接受檢測： 深水灣泳灘

4月30日至5月13日曾身處下列地方超過兩小時人士，須於5月16日或之前接受檢測：

大埔仁愛堂張慕良夫人幼稚園暨幼兒園

屯門兆禧苑商場世佛會真言宗幼兒學校

馬鞍山耀安邨循理會白普理循理幼兒學校

荃灣仁濟醫院蔡百泰幼稚園/幼兒中心

香港仔中心迦南幼稚園(香港)

大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校

將軍澳煜明苑香港華人基督會煜明幼稚園

上水彩蒲苑神召會華人同工聯會彩蒲幼稚園

香港仔田灣邨東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園

將軍澳厚德邨救世軍慶恩幼稚園暨幼兒園

堅尼地城明愛堅尼地城幼兒學校

牛池灣德望小學暨幼稚園

鰂魚涌香港嘉諾撒學校

油蔴地天主教小學(海泓道)

沙田浸信會沙田圍呂明才小學

屯門順德聯誼總會李金小學

馬鞍山恆安邨基督教香港信義會馬鞍山信義學校

將軍澳香港華人基督教聯會真道書院(第一校舍-小學部)

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記者：蘇文軒