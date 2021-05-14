【一代宗師】「播音皇帝」李我6月1日設靈　蕭湘不捨老伴盼夢中相見

▲ 李我有「播音皇帝」之稱。

有「播音皇帝」之稱，補封香港廣播界開山鼻祖的著名播音員李我（原名李晚景），在5月5日離世，享年99歲。遺孀蕭湘表示，李我叔的喪禮定於6月1日在香港殯儀館設靈，翌日出殯，湘姨表示感謝大家關心，但因為疫情關係不設公祭。

湘姨同為著名播音員，有「倫理小說之母」之稱。她與李我叔結婚逾70年一直十分恩愛，她直言到今仍未平復心情，日前接受傳媒訪問時憶亡夫稱，李我叔在兩年前因腸扭結做過手術，並以以「油盡燈枯」形容丈夫病逝的原因。

湘姨說，較慶幸能趕及見老伴最後一面，並叫對方不要掛心自己，並盼大家可在夢中相見。

【一代宗師】香港廣播界開山鼻祖離世 李我離世終年99歲

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「天空小說」系列成代表作

李我叔活躍於50年代，在華仁書院畢業後便到廣州電台做播音員。1949年，香港麗的呼聲重金禮聘李我加盟，一年間訂戶增加六倍，奠定其播音界的地位。

他的成名作是「天空小說」系列廣播劇，李我叔更可以個人包辦廣播劇中所有角色，著名劇集有《黑天堂》、《蕭月白》等。

在電台退休後，李我叔在1981年至1986年參演TVB處境喜劇《香港八一》至《香港八六》，在劇中演口才了得的玄學家覺悟因。

李我叔曾講解其藝名的意思：「當時想到自己無父、無母、無兄、無弟、無妻，只有一個我，所以就改了單名一個我字。」

同場加映：陳勉良訪問