【隔離營食物】免費送薄餅冬甩到檢疫中心　愛心小店為隔離家庭送暖︰請堅強

▲ 有薄餅小店免費送薄餅和冬甩到檢疫中心。

近日隔離營膳食引起熱議，有入住隔離營的市民批評營內提供的食物欠佳，網上亦流傳多張隔離營的劣食相片，而竹篙灣檢疫中心早前懷疑出現集體食物中毒事件。隔離營膳食在一片劣評下，有薄餅小店免費送薄餅和冬甩到檢疫中心，為隔離人士及家庭送暖。

送薄餅冬甩留窩心字條

本地薄餅小店「Dough Bros. Hong Kong」昨日（13日）在facebook專頁發文，表示為正於觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心的隔離人士，送上薄餅及冬甩，希望這小小心意能為市民打氣，寫道：

希望你哋喜歡我哋為你送上嘅Pizzas同冬甩，加油！

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店方上載了一些照片，包括工作人員到達竹篙灣檢疫中心現場，準備放下食物，還有一家幾口及小孩開心享用簿餅。小店更窩心附上用英文親筆寫下的打氣字條：

We're all thinking of you, stay strong! （我們都在想念你，請堅強！）

Dough Bros在港島區擁有4間分店，包括跑馬地、中環蘇豪、堅尼地城和灣仔。該店於帖文預告「Plenty more to come」（即將送上更多），並呼籲網民繼續留意他們的更新，似乎會持續相關的愛心行動。

【同場加映︰竹篙灣隔離營驚現粟米肉磚飯 網民分享劣食圖呻伙食慘過監獄】

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網民︰薄餅成隔離營亮點

帖文獲網民大讚，不少人感謝店方的暖心舉動，稱讚他們是「超級英雄」，認為他們的行動能為因隔離而感到沮喪的人士，帶來鼓勵及推動力。有隔離人士留言多謝店方的貼心安排：

those pizzas were the highlight of my weeks in there.（那些薄餅是我身處隔離營這段時間的亮點。）

最近隔離營膳食引起網民關注，有身在隔離營的網民分享營內劣食，賣相及味道令人嘩然。相比起隔離營話題膳食「粟米肉餅飯」，薄餅和冬甩絕對為隔離人士帶來驚喜。

同場加映︰直擊竹篙灣隔離營及隔離餐單【附餐單及入營Tips】

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責任編輯：王明芳