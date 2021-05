【隔離營食物】免費送薄餅冬甩到檢疫中心　愛心小店為隔離家庭送暖︰請堅強

近日隔離營膳食引起熱議,有入住隔離營的市民批評營內提供的食物欠佳,網上亦流傳多張隔離營的劣食相片,而竹篙灣檢疫中心早前懷疑出現集體食物中毒事件。隔離營膳食在一片劣評下,有薄餅小店免費送薄餅和冬甩到檢疫中心,為隔離人士及家庭送暖。

送薄餅冬甩留窩心字條

本地薄餅小店「Dough Bros. Hong Kong」昨日(13日)在facebook專頁發文,表示為正於觀塘帝盛酒店、竹篙灣及鯉魚門檢疫中心的隔離人士,送上薄餅及冬甩,希望這小小心意能為市民打氣,寫道:

店方上載了一些照片,包括工作人員到達竹篙灣檢疫中心現場,準備放下食物,還有一家幾口及小孩開心享用簿餅。小店更窩心附上用英文親筆寫下的打氣字條:

We're all thinking of you, stay strong! (我們都在想念你,請堅強!)

Dough Bros在港島區擁有4間分店,包括跑馬地、中環蘇豪、堅尼地城和灣仔。該店於帖文預告「Plenty more to come」(即將送上更多),並呼籲網民繼續留意他們的更新,似乎會持續相關的愛心行動。

【同場加映︰竹篙灣隔離營驚現粟米肉磚飯 網民分享劣食圖呻伙食慘過監獄】

網民︰薄餅成隔離營亮點

帖文獲網民大讚,不少人感謝店方的暖心舉動,稱讚他們是「超級英雄」,認為他們的行動能為因隔離而感到沮喪的人士,帶來鼓勵及推動力。有隔離人士留言多謝店方的貼心安排:

those pizzas were the highlight of my weeks in there.(那些薄餅是我身處隔離營這段時間的亮點。)