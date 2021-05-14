【MIRRORxERROR】8級鋼琴Edan港大畢業package靚　人氣王193學歷不簡單

▲ 一文盡睇MIRROR、ERROR成員學歷。

MIRROR、ERROR人氣不斷上升，他們已不只被粉絲留意，甚至連官員也提到他們的名字，可說已成社會現象。MIRROR當中成員呂爵安（Edan）日前更被發現，畢業於香港大學工商管理學（資訊系統）的他，其舊照被母校作BBA招生廣告之用。

Edan中學讀可風中學（嗇色園主辦），在DSE考獲最佳五科25分的成績，入讀香港大學工商管理學學士（資訊系統）。此外，更擁有8級鋼琴造詣，再加上靚仔外表，因此被粉絲封為「滿分package」。

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▲ MIRROR 12子。（IG圖片）

陳卓賢文武雙全

至於大隻仔陳卓賢（Ian）畢業於香港城市大學公共政策與政治系，中學時就讀於出名重視學生體育發展的長沙灣天主教英文中學。

他先後成為排球、田徑及籃球校隊成員，更入選香港排球總會的青苗排球培訓計劃，曾代表球會參加甲二組比賽並贏取冠軍，於2011–2012年度全港學界精英排球賽中，Ian奪「最佳二傳」以及入選明星隊。

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193修心理學

至於ViuTV另一皇牌組合ERROR，4名成員在昨晚（5月13日）的《ERROR自肥企画》扮外國遊客，在全個節目講半咸淡英文。

不過其實「三爺」193（郭嘉駿）其實擁有英國班戈大學（Bangor University）心理學學士學歷。大學源自1884年創校的北威爾斯大學學院，後來經過多次合併及易名，終於2007年正式獨立並易名現在的名字。

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同場加映：Edan、Anson Lo、Jer、Tiger訪問