  • 31°C
香港時間 : 2021514日 (週五) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRRORxERROR】8級鋼琴Edan港大畢業package靚　人氣王193學歷不簡單

尖子教室 11:03 2021/05/14

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

一文盡睇MIRROR、ERROR成員學歷。

MIRROR、ERROR人氣不斷上升，他們已不只被粉絲留意，甚至連官員也提到他們的名字，可說已成社會現象。MIRROR當中成員呂爵安（Edan）日前更被發現，畢業於香港大學工商管理學（資訊系統）的他，其舊照被母校作BBA招生廣告之用。

Edan中學讀可風中學（嗇色園主辦），在DSE考獲最佳五科25分的成績，入讀香港大學工商管理學學士（資訊系統）。此外，更擁有8級鋼琴造詣，再加上靚仔外表，因此被粉絲封為「滿分package」。

【MIRROR演唱會】尾場落幕成員互勉打氣　姜濤高呼：香港樂壇加油

MIRROR 12子。（IG圖片）

陳卓賢文武雙全

至於大隻仔陳卓賢（Ian）畢業於香港城市大學公共政策與政治系，中學時就讀於出名重視學生體育發展的長沙灣天主教英文中學。

他先後成為排球、田徑及籃球校隊成員，更入選香港排球總會的青苗排球培訓計劃，曾代表球會參加甲二組比賽並贏取冠軍，於2011–2012年度全港學界精英排球賽中，Ian奪「最佳二傳」以及入選明星隊。

    點擊圖片放大

【MIRROR演唱會】MIRROR大爆演出內幕　12子稱完騷要放肆：啪花生油！【多圖】

193修心理學

至於ViuTV另一皇牌組合ERROR，4名成員在昨晚（5月13日）的《ERROR自肥企画》扮外國遊客，在全個節目講半咸淡英文。

不過其實「三爺」193（郭嘉駿）其實擁有英國班戈大學（Bangor University）心理學學士學歷。大學源自1884年創校的北威爾斯大學學院，後來經過多次合併及易名，終於2007年正式獨立並易名現在的名字。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：Edan、Anson Lo、Jer、Tiger訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁
17:01 2021/04/13
【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁
【MIRROR經理人】忙湊「12個仔」忽略家庭感內疚　花姐嘆失去天倫樂大仔抗拒媽媽出名
18:07 2021/05/11
【MIRROR經理人】忙湊「12個仔」忽略家庭感內疚　花姐嘆失去天倫樂大仔抗拒媽媽出名
【MIRROR演唱會】古天樂到場力撐MIRROR　森美被指踩場：我代表商台
21:53 2021/05/11
【MIRROR演唱會】古天樂到場力撐MIRROR　森美被指踩場：我代表商台
【MIRROR演唱會】呂爵安台上大叫愛妹暱稱　森美爆秘密惹愛女嬲豬：I don't like you
18:01 2021/05/12
【MIRROR演唱會】呂爵安台上大叫愛妹暱稱　森美爆秘密惹愛女嬲豬：I don't like you
【MIRROR成員】台上自嘲團內存在感低　Alton操肌開健身室獲取認同【多圖】
12:28 2021/05/13
【MIRROR成員】台上自嘲團內存在感低　Alton操肌開健身室獲取認同【多圖】

你可能感興趣

【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁
17:01 2021/04/13
【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁
【MIRROR經理人】忙湊「12個仔」忽略家庭感內疚　花姐嘆失去天倫樂大仔抗拒媽媽出名
18:07 2021/05/11
【MIRROR經理人】忙湊「12個仔」忽略家庭感內疚　花姐嘆失去天倫樂大仔抗拒媽媽出名
【MIRROR演唱會】古天樂到場力撐MIRROR　森美被指踩場：我代表商台
21:53 2021/05/11
【MIRROR演唱會】古天樂到場力撐MIRROR　森美被指踩場：我代表商台
娛樂人物職業 家庭教育 大學 中學 Mirror Error 呂爵安 陳卓賢 郭嘉駿 演員

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等