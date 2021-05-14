【台灣疫情】不明源頭個案增包括萬華茶室女員工　揭陪酒小姐脫衣任摸坐檯接觸逾千人

▲ 萬華茶室女員工確診，揭陪酒小姐脫衣任摸坐檯接觸逾千人。

近日台灣疫情反彈，5月13日新增27宗確診，包括15宗本土個案、12宗境外移入個案。據指揮中心指出，目前台灣疫情主要由兩宗社區群聚事件引起，包括獅子會前會長（個案編號1203）出遊1人感染至少19人，另外為宜蘭遊藝館，至今累計有8人確診。

不過另外一宗引發民眾關注，為北市萬華區多家茶藝館接連查出確診病例，至今有7人確診。其中有2名台北市萬華區茶室小姐確診，被揭發店內設有「公檯制」的坐檯服務，估計接觸人數逾千人。台北市前議員童仲彥更公開其中萬華茶室店內情況的影片，發現有女子穿著性感，甚至「一絲不掛」在男客人前熱舞，任由客人撫摸胸部。

台灣疫情指揮中心5月12日公布確診案例時，其中包括兩名萬華茶室的女員工。個案編號1220，年齡60多歲，在萬華三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，5月11日到醫院求診，及至5月12日確診。個案編號1221，年齡50多歲，在西園路1段「楓香清茶館」工作，5月7日曾乘遊覽車南下嘉義參加兩日進香團，10日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，11日至仁愛醫院採檢呈現陽性、病毒量高，目前感染源仍不明，目前初步掌握42名接觸者。

雖然兩名女士的工作店舖稱為「清茶館」，但實際上是當地俗稱「阿公店」，即小姐會輪番坐檯，陪客人飲酒。有網民好奇「鴻達茶藝館」的店舖外貌，於是到Google街景地圖查看，發現店門口坐滿女子，令網民嘖嘖稱奇「賣甚麼茶？」

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女子任由男客人撫摸 台北市前議員：酒池肉林

台北市前議員童仲彥近日重新上載2018年的影片，揭發萬華茶室的內部情況，形容萬華茶室「酒池肉林、一絲不掛」。從影片可見，一個包廳內播放勁歌，有數名中年男子圍坐飲酒聊天，另有兩至三名年輕女子裸上身、只穿紅色丁字褲，在男客人前熱舞扭腰，甚至挨近男客人任由對方撫摸胸部，有小姐更坐在男客人身上。

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童仲彥在社交平台表示：

麻瓜們……你們認為茶室只有在泡老人茶嗎？希望沒有確診的工作女子玩成影片中這樣。

台北市長柯文哲5月13日下令，萬華警分局轄下172家清茶館、飲酒店14日起停業至5月16日，在完成消毒、疫調及確認實名制後才能申請復業。柯文哲視察時表示，首要目標是降低群體間的感染活性，稱若疫情失控，恐怕會變成印度一樣。

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責任編輯：羅嘉欣