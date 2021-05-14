【MIRROR成員】陳卓賢台上冇份騷肌求P圖圓夢　Ian靠地獄餐練成6嚿腹肌【多圖】

▲ 陳卓賢在社交平台上晒肌。

一連6場MIRROR演唱會已於本周二（11日）落幕，成員們不時分享演唱會靚相回憶美好時光。MIRROR成員之一的Ian陳卓賢，昨晚就貼出一張有六嚿腹肌的除衫照片，並指在演員會內未有參與騷肌表演好遺憾！

▲ 陳卓賢遺憾未在演唱會上騷肌。（Instagram圖片）

Ian遺憾冇份騷肌

MIRROR演唱會中，有一環節由Alton（王智德）、Anson Kong（江𤒹生）、Frankie（陳瑞輝）、Lokman（楊樂文）及Tiger（邱傲然）跳唱Michael Jackson及郭富城等的經典歌曲，期間5子更半裸上陣大晒腹肌，令全場陷入瘋狂狀態。

而成員Ian卻未有機會被安排參與晒肌演出，不過一向高而大隻的Ian昨晚就在IG中講出演唱會中的最大遺憾：「其實我真係好想可以參與到佢地依part，我諗係今次concert最大嘅遺憾，有無有心人可以圓我一個心願將我key番落佢地度？」

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他又貼出一張自己的腹肌照，及5子在台上剝衫的照片，請求網友們幫忙P圖。

之後，一眾「Hellosss」（陳卓賢粉絲專稱）當然立刻出動，把Ian的剝衫相Key在5子中間，又有把他覆蓋在不同人身上，非常搞笑！而Ian也有逐個Post轉發，總算「圓夢」！

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Ian曾為香港排球隊代表

陳卓賢身高181cm，曾為香港排球隊代表的他身型一向健碩，而早在去年為拍攝以排球為題的劇集《男排女將》，Ian已進行地獄式訓練，半年來不但嚴格控制飲食，只吃白烚的「地獄式餐單」（烚雞、烚菜、烚蕃薯），又日日健身，故在劇中已用Fit爆狀態示人。

他又不時在社交平台分享健身照片，令一眾迷妹都封他為「大隻賢」、「肌肉賢」等，非常吸睛。

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