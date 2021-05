【OL至愛】意大利品牌Anteprima炎夏飄逸女裝　最強針織服帶出女性自主世界

▲ 條子圖案長袖tee $4,695、背心和長褲售價未定。(攝影:湯炳強)

今天要經營高級時裝品牌生意,絕不易為,無論是男女裝都以街頭服當道,以幾乎沒有設計可言的衞衣招攬信眾,所以當看到Anteprima在街頭服洪流下沒有被打亂陣腳,仍然我行我素地推出飄逸的女性化服裝時,叫人感到眼前好比一道涼快與寫意並存的清泉。

一直以來,由創作總監Izumi Ogino主理的Anteprima,其設計都貫徹了以針織服和Wire Bag為兩大賣點,品牌在冬日裏推出了高品質的cashmere針織服裝成為女士們喜愛的項目。

來到今年炎熱的夏日,在Izumi的帶領下希望以通透纖薄的針織服帶出「Sense of yourself,embracing the beauty of living」這個主題。

整個春夏系列的服裝都偏重於簡約和一些耐看的經典服裝項目出發,例如連帽運動外套、bomber jacket等,但在面料方面卻全用上纖薄通透針織,令女士在夏天穿得更為寫意,同時又可以在室內冷氣開放的環境下不會著涼。

而配合大圍環境下服裝線條趨向於oversized的設計,Anteprima的針織上衣亦以寬鬆為主,配合不同粗幼的條子圖案、若隱若現的植物圖案印花和選用柔和大地色系,再加上一點淡淡的黃色以作highlight,令整個系列瀰漫著淡然而不失高雅的風格。

Wire Bag進化

說到Anteprima的配飾,又怎可以少了Wire Bag?繼早前3月推出Anteprima X Barbie聯乘系列後,最新的設計回歸最基本,但就在物料上作出改良,將夏季經常出現於時裝品牌手袋和鞋履上的拉菲草與wire互相混搭編織,細看之下,令本身帶光澤的Wire bag呈現出不一樣的啞色感覺。

此外,今年Wire Bag亦推出全新的Mini Wire bag,相信又會叫這手袋的擁躉們大破慳囊的時候。

