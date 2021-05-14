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【新冠疫苗】中大宿位優先分配予疫苗接種者　曾祈殷倡安排學生作抗體測試

社會 10:36 2021/05/14

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中大強烈呼籲計劃入住宿舍的學生接種新冠疫苗。（資料圖片）

中文大學傳出有書院表明優先為已接種的學生安排宿位，如有剩餘才獲發予未接種學生，並限制在公共空間活動；中大回覆指，如未接種及無遵守定期檢測的學生，將不獲安排宿位（詳情即看：【下一頁】。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，宿舍生活不時有聯誼活動，明白大學有相關考慮，建議校方、書院及研究生宿舍，安排學生作抗體測試。

中大強烈呼籲計劃入住宿舍的學生接種疫苗，未接種的宿生需每兩周自費做病毒檢測，而已完成接種的學生則可獲豁免定期檢測。曾祈殷今早（14日）接受電台訪問時指，大學有很多來自世界各地交流生，加上宿舍生活多姿多彩，不時有聯誼活動，明白校方有相關的考慮，建議校方、書院及研究生宿舍，安排學生作抗體測試，如證實有不少人已有抗體，即反映曾受感染，校方可利用相關數據作為理據，與學生有商有量，共同商討如何避免交叉傳染，認為大學生會明白事理。

曾又指，即使年輕人染疫後病情未必嚴重，惟或會有相關後遺症，包括影響情緒、專注力、經常疲倦及肺活量差，對社交生活有影響，呼籲學生考慮接種疫苗，避免影響宿舍生活。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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