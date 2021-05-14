【MIRROR成員】姜濤幣+MirrorHK幣被註冊　瘋狂鏡粉曾買地皮送姜B

▲ 人氣王姜濤和MIRROR進駐虛擬貨幣。

MIRROR早前一連6場演唱會成全場熱話，人氣急升的12位成員，不止成娛圈關注，更跨界成政界及經濟界的焦點。日前有MIRROR鏡粉為表達支持，為偶像發展虛擬貨幣，近日便有「MirrorHK幣」及「姜濤幣」分別正式註冊。

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▲ MIRROR演唱會成全城熱話。（圖片：ViuTV）

未有實質價值

近日有媒體發現，兩款虛擬貨幣分別以「MirrorHK幣」（MirrorHK）及「姜濤幣」（KEUNGB）被註冊。據加密貨幣網站顯示，現時共有14人持有MirrorHK幣100億個，而一萬個姜濤幣則為三人持有。

不過上述兩種虛幣貨幣暫不可交易，亦沒有實質價值，相信為鏡粉所註冊，或未能視作有真正財富效益。

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▲ 姜濤幣被正式註冊。

姜濤曾收地皮

事實MIRROR及姜濤可說紅遍全港，不少網民笑指鏡粉影響力更能推動經濟發展。早前姜濤生日，不少鏡粉和姜糖便大擲金錢在銅鑼灣買下廣告版，又包起電車站，及大賣電車廣告等為偶像慶祝生日，更稱要打造「姜濤灣」。

早前更有姜糖表示，在新西蘭買下地皮要送予姜濤，不過未知是否屬實。

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另外，早前MIRROR在九龍灣九展開演唱會，有專欄作家便留意到，不少媽媽族鏡粉，斥資買下VIP票，在下午率先入場看MIRROR綵排，而在晚上開騷前，則到鄰近的商場購物。

有商場的員工就指，MIRROR開騷期間，商場人流和生意額明顯增加。

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▲ 包起電車站落廣告。（取自facebook）

鏡粉為表對偶像支持，不惜大灑金錢，比起傳統追星購買偶像產品，其支持力又有進一步演化，故鏡粉為偶像註冊虛擬貨幣世界表達愛意，亦頗為創新。

同場加映：姜濤訪問