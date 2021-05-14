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【MIRROR成員】姜濤幣+MirrorHK幣被註冊　瘋狂鏡粉曾買地皮送姜B

娛樂 10:59 2021/05/14

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

人氣王姜濤和MIRROR進駐虛擬貨幣。

MIRROR早前一連6場演唱會成全場熱話，人氣急升的12位成員，不止成娛圈關注，更跨界成政界及經濟界的焦點。日前有MIRROR鏡粉為表達支持，為偶像發展虛擬貨幣，近日便有「MirrorHK幣」及「姜濤幣」分別正式註冊。

【MIRROR演唱會】尾場落幕成員互勉打氣　姜濤高呼：香港樂壇加油

MIRROR演唱會成全城熱話。（圖片：ViuTV）

未有實質價值

近日有媒體發現，兩款虛擬貨幣分別以「MirrorHK幣」（MirrorHK）及「姜濤幣」（KEUNGB）被註冊。據加密貨幣網站顯示，現時共有14人持有MirrorHK幣100億個，而一萬個姜濤幣則為三人持有。

不過上述兩種虛幣貨幣暫不可交易，亦沒有實質價值，相信為鏡粉所註冊，或未能視作有真正財富效益。

【MIRRORXERROR】被建議進軍內地市場　MIRROR：未夠實力先做好本份

姜濤幣被正式註冊。

姜濤曾收地皮

事實MIRROR及姜濤可說紅遍全港，不少網民笑指鏡粉影響力更能推動經濟發展。早前姜濤生日，不少鏡粉和姜糖便大擲金錢在銅鑼灣買下廣告版，又包起電車站，及大賣電車廣告等為偶像慶祝生日，更稱要打造「姜濤灣」。

早前更有姜糖表示，在新西蘭買下地皮要送予姜濤，不過未知是否屬實。

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另外，早前MIRROR在九龍灣九展開演唱會，有專欄作家便留意到，不少媽媽族鏡粉，斥資買下VIP票，在下午率先入場看MIRROR綵排，而在晚上開騷前，則到鄰近的商場購物。

有商場的員工就指，MIRROR開騷期間，商場人流和生意額明顯增加。

【韌帶撕裂】姜濤腳患纏繞數年或放假醫病　醫生解構十字韌帶撕裂後遺症

包起電車站落廣告。（取自facebook）

鏡粉為表對偶像支持，不惜大灑金錢，比起傳統追星購買偶像產品，其支持力又有進一步演化，故鏡粉為偶像註冊虛擬貨幣世界表達愛意，亦頗為創新。

同場加映：姜濤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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