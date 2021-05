維多利亞教育機構首辦「科藝教育節」　線上線下創客教育成果豐碩

在新常態下,線上學習已經非常普及。維多利亞教育機構將「珍惜水源」及氣候作為主題,利用互動的線上學習活動、豐富的在家學習和親子活動冊,在STEAM教育的主軸下,讓學生以自主探究的形式學習。同時,維多利亞教育機構更舉辦「童創未來LITTLE MAKERS科藝教育節」,展示學生的學習成果,讓學生可以發揮創意和兩文三語能力。

「童創未來LITTLE MAKERS科藝教育節」的開幕典禮在2021年4月14日舉行,邀請了香港特別行政區政府教育局局長楊潤雄、聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴及聯合國兒童基金香港委員會大使郭晶晶擔任主禮嘉賓。開幕典禮上展示了機構旗下7間校舍學生的作品,學生更以兩文三語與在場嘉賓分享他們的創作理念和成果。

教育局局長楊潤雄在開幕典禮致詞中表示:「這段期間我們面對着疫情帶來的挑戰,維多利亞教育機構一直堅守教育局『停課不停學』的指引,例如製作豐富的在家學習教材,讓孩子能有效在家學習。」

▲ 教育局局長楊潤雄在開幕禮上感謝維多利亞教育機構一直竭盡所能,確保孩子在安全的環境下持續學習。

開幕禮精華片段

創客教學法 激發兒童潛能

周大福教育集團執行副主席及集團總裁、維多利亞教育機構校監鄭余雅穎分享:「是次科藝教育節充分展示了本機構實踐創客教學法,以及旗下7間幼稚園的高班學生在疫情期間通過線上創新的跨學科學習成果,讓學生探討STEAM,包括藝術及創新以及認識保護水資源和氣候等重要議題。」

▲ 學生以兩文三語向一眾嘉賓解說作品背後的創作理念。

維多利亞教育機構提供優質幼兒教育55年,一直推行創新學與教的環境,近年積極引入嶄新的教學方法,幫助孩子發揮潛能。在2018年,在周大福教育集團的支持下,維多利亞教育機構與美國哈佛大學教育研究院的Project Zero團隊合作,率先參與名為「Agency by Design: Early Childhood in the Making」的「創客教育」先導研究計劃,並將研究成果集結成書,出版了《Maker-Centered Learning Playbook for Early Childhood Education》;「童創未來LITTLE MAKERS科藝教育節」更讓大眾感受創客教育對孩子的正面影響。

納入惜水教育 籌集善款

聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴感謝維多利亞教育機構對聯合國兒童基金會的支持,並指:「維多利亞教育機構是香港首個將『珍惜水源』主題納入其教材的教育機構,以教導學生關注全球兒童於食水、個人及環境衞生(WASH)的需求。」

除了教育學生「珍惜水源」,維多利亞教育機構的師生和家長更聯同周大福教育集團和周大福珠寶集團,為聯合國兒童基金香港委員會「珍惜水源」慈善關愛活動合共籌得港幣100萬元,以支持聯合國兒童基金會各項淨水設施,包括採購每顆有效潔淨4-5公升食水的淨水丸。

校長進行淨水丸實驗的片段

▲ 維多利亞教育機構、周大福教育集團及周大福珠寶集團為聯合國兒童基金香港委員會「珍惜水源」慈善關愛活動合共籌得港幣100萬元。

從身邊入手 解決生活問題

開幕禮上展示了機構旗下7間幼稚園的創意作品,學生更在場示範和解說。維多利亞教育機構行政總監葉思芬表示:「我們的學生在遙距學習期間為科藝教育節集思廣益,共同發揮創意和想像力,並通過親身探索與互相協作,創作出令人驚喜的作品。」

▲ 以寶翠分校的作品「乘風破浪.揚帆起航」為例,學生在老師的帶領下深入觀察維多利亞港,選擇了從歷史悠久的天星小輪入手,設計了「拯救地球號」,利用風力、太陽水力等發電方法,嘗試解決燃油對海洋的負擔。

▲ 下康分校的學生就創作了「濾水機械人」,學生在認識到濾水器的基本運作後,就不斷測試不同物料的濾水效果,從而製作出效果較佳的濾水器,他們更表示,在學習濾水原理後,更會提醒自己在日常生活中要節約用水,珍惜水資源。

家校雙線互動 深化教育意義

維多利亞教育機構各校舍分別於4月22日至29日期間舉辦校本版科藝教育節,展示了高班學生在線上線下的學習過程和成果,活動吸引超過2,000個家庭參與和支持。

▲ 維多利亞教育機構善用線上線下模式為學生帶來多元化的校本版科藝教育節。

活動富有趣味性和教育意義,一眾學生以兩文三語及運用多元化的方式,向家長介紹他們以保護水源和其他地球資源為題的創意展品。校方亦加入互動元素,讓學生在線上線下與家長互動,例如展品分享、科學小實驗、話劇及角色扮演、歌唱、環保大考驗互動遊戲、學生表演等。家長在線上參與,能了解孩子的學習;學生在過程中亦表現主動,並在互動活動中以自信、投入和認真的態度向家長提問和分享。

學生線上線下學習里程片段

(資料由客戶提供)