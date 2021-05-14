【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬

▲ Anson Lo以中性形象俘虜IG粉絲21.5萬，Mirror魄力勢如破竹。

MIRROR演唱會早已曲終人散，但熱潮仍然不減，騷剛完後又立即推出新歌《Beautiful Game》，隊中除了姜濤和陳卓賢成為大家最追捧的對象外，走中性形象的Anson Lo（盧瀚霆）亦不示弱，原來Anson Lo的Instagram的追隨者高達21.5萬﹗平日的他衣著亦不怠慢，可以說是在整隊Mirror男團中形象走得最前的一位。

▲ Anson Lo在演唱會上穿了兩套Dolce & Gabbana的禮服。（圖片由品牌提供）

▲ 演唱會上另一套來自Dolce & Gabbana的禮服。（圖片由品牌提供）

不知道大家還記不記得1995年出生的Anson Lo，在《全民造星》的比賽上打入頭5位的「Eye Catching Idol」之一，加上曾經是郭富城的伴舞之一，跳舞之勁根本不須懷疑，而或許就是這個原因，大家都稱他為去年年初已經版欽點單飛推出首支舞曲《一所懸命》。

而直到目前為止，他合共推出了6首單曲，是唯一一位能夠與姜濤和陳卓賢（Ian）推出單曲數量相同的隊友。在拍攝廣告及以代言人身份亮相，從《維基百科》資料上顯示，單是由今年1月至5月份止，Anson Lo就已經當上22個品牌的代言人身份，非常厲害。

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在《《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會上，Anson Lo當然亦有個人表演時間，那件由本地時裝品牌Rickyywong設計的紅色中空satin西裝，相信已有不少人看過。

除此以外，厚來他當晚亦分別穿上兩套Dolce & Gabbana的黑色禮服。當中的一套是satin lapel tuxedo，而另一套則是由晨褸為設計靈感的禮服。效果相當不俗。

就正如不少網民所說，Anson Lo是整場MIRROR演唱會上由唱歌到跳舞表現得最隱定的一員，而市場上自郭富城後，跳唱歌手一直存於真空期，Anson Lo的崛起，正好填補了市場上的空隙。

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至於形象方面，與其說花姐認為Jeremy適合走張國榮或黃耀明中性路線，倒不如說Anson Lo「韓風」造型下把中性形象來得更加妖艷徹底，Jeremy要比隊友Anson更加妖艷，跳舞更勝Anson，看來真不是一件容易的事。

大家只要看看他個人的Instagram，就不難看到日常的造型都非常緊貼韓風，例如oversized的西裝配slim fit褲子，戴上Cartier的Love Bangle，但同時間另一面又和不少年輕人一樣鍾情於「中指貓」tee，由此可以看到Anson Lo形象上多元化的一面。

記者：何偉雄

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