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【食用安全】消毒酒精放近煮食爐惹禍　居酒屋起火變廢墟11傷1命危【附安全貼士】

食用安全 11:20 2021/05/14

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消毒酒精放近煮食爐釀火災

消毒酒精不能亂放！日本名古屋一間居酒屋上月發生火災，當局近日公布調查結果，發現起火原因是煮食爐燒著放在一旁的消毒酒精，並加速火勢蔓延。最終，居酒屋淪為廢墟，12人受傷，其中1人危殆。本港有皮膚科專科醫生提醒，酒精搓手液亦屬易燃品，建議待完全乾透後才接觸明火。

綜合日本媒體報道，4月11日名古屋千草區一間兩層高的居酒屋「小雞的店加子母家」（鶏ちゃんの店加子母家）發生火災，當時有店員及用餐的顧客，其中1人昏迷、失去意識，另有11人受傷。現場火勢猛烈，有40輛消防車前往灌救。

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警方及消防調查起火原因後，發現火源來自二樓廚房的爐具。消防指，煮食爐的火燒著防疫用的隔板，並點燃放在旁邊的消毒酒精，立即令火勢加劇。自此，當地消防局開始加強巡視食肆，提醒負責人確保爐具附近沒有易燃物品。

醫生：酒精搓手液屬易燃品

過往，內地曾有女子為了消毒，在身上噴霧酒精後，進入廚房煮飯，然後發生爆炸導致燒傷的事件。順利天主教中學化學科科主任李偉瀚（Chemsir）亦曾實測，用打火機點燃含有70%乙醇的酒精搓手液，酒精搓手液表面看似沒有著火，但熄燈後，就可看見藍色的火焰。Chemsir解釋，藍色火焰又稱無光焰 （non-luminous flame），而乙醇酒精則屬於優質燃料，可導致完全燃燒 （complete combustion）。

皮膚科專科醫生陳厚毅早前受訪時表示，酒精搓手液屬於易燃品，但部份產品酒精百例較少，相對沒那麼易燃。一般醫學研究顯示，含有60至80%酒精成分的搓手液才有消毒效果，同時亦相對易燃。

陳醫生建議，待酒精搓手液完全乾透後，才接觸明火。因為完全乾透後，大部份酒精已揮發，易燃風險就會減低。Chemsir曾指，將酒精搓手液均勻塗抹在手上，在空氣流通的情況下，酒精一般會在2、3分鐘內揮發。

陳醫生指，用酒精搓手液後再接近火源，會增加燒傷機會。有時亦會出現「走火」情形，導致燒傷。所以，用酒精搓手液後，最好盡量遠離火種，減低燒傷風險。

以下是使用搓手液後的建議：

  • 盡量不要接觸傷口，因可能刺激傷口，令皮膚敏感發炎
  • 不要立即揉眼，因有可能灼傷眼睛，影響視力
  • 避免接觸嘴部四周，以免把酒精搓手液吞下肚

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責任編輯：羅嘉欣

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