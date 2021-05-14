【檢疫安排】港府擬收緊台灣抵港人士檢疫安排　陳肇始：曾逗留台灣抵港者須酒店檢疫14天

▲ 食物及衞生局局長陳肇始將要求曾逗留台灣抵港者須酒店檢疫14天。

近日台灣當地確診個案有上升趨勢，食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）表示，當局將要求所有曾在台灣逗留的抵港人士，必須於指定酒店強制檢疫14天，不能進行家居檢疫，以減低病毒進入社區的機會。

陳肇始今早出席立法會衞生事務委員會，指本港現時的新冠疫苗接種率為17.1%，在疫苗接種計劃開始以來，一直收到為非香港居民接種新冠疫苗的查詢。她表示，理解他們在香港生活一段時間，屬於香港人口一部分，故正審視擴展至為他們接種新冠疫苗，適時會公布。

她又宣布，有見台灣當地個案有上升趨勢，將要求曾在台灣逗留的抵港人士，必須於指定酒店強制檢疫14天，不能進行家居檢疫，以減低病毒進入社區的機會。另外，有關人士須於機場等候檢測結果方可離開，須乘專車到酒店檢疫；檢疫期間亦須接受3次檢測，並在抵港後第16天和第19天接受強制檢測。

澳門應變協調中心昨日（13日）宣布，因應台灣地區疫情變化，自5月14日凌晨零時起，所有入境前14天內曾到過台灣地區人士，須按照澳門衛生當局要求，在指定地點接受14天醫學觀察，以及最少7天自我健康管理，措施不適用於已入境但未完成醫學觀察人士。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩