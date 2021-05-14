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【拒提資料】涉拒提供資料瞞行蹤　染疫菲籍女子出院應訊准保釋

社會 11:34 2021/05/14

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

31歲菲律賓籍女子今早於九龍城裁判法院再訊。（資料圖片）

確診新冠肺炎變種病毒的29歲印度籍男子及其31歲菲律賓籍女友人，早前涉染疫後延報行蹤，被控向授權人員提供虛假資料等罪，案件日前提訊時，女被告因發燒而未有出庭應訊，案件押後至今（14日）早於九龍城裁判法院再訊。女被告今暫毋須答辯，以待衞生署進一步調查，期間女被告獲准保釋候訊。

涉案女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide早前被控1項未有向獲授權人員提供資料罪，控罪指她於2021年4月17日，在香港未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒的風險的人。

她今出庭應訊時，戴上面罩、口罩及手套。控方今申請被告暫毋須答辯，案件押後至5月31日，以待衞生署進一步調查，包括檢視閉路電視片段、酒店紀錄，以及考慮是否需向兩名被告加控其他控罪，控方反對被告保釋。

沒有律師代表的女被告今自行申請保釋獲批，裁判官將案件押後至5月31日，與男被告一同再訊。女被告獲准以2,000元保釋候訊，期間不得離開香港，需交出所有旅遊證件及需定時向警署報到等。

同案男被告Syed Mohamed Rizvi （30歲）則被控1項向授權人員提供任何在要行上屬虛假的資料罪。控罪指他於2021年4月16日，在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即於同月10日至11日期間，只到訪佐敦及尖沙咀，以及並無參與任何聚會。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝

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