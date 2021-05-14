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【報稅難題】家姐收入較高「拎盡」父母免稅額　港女斥自私：爸媽我都有份養

親子 11:56 2021/05/14

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一名港女在網上大呻，家姐要求「拎盡」父母二人的免稅額，令事主感到不滿。

報稅季又來了，相信不少市民最近開始收到「綠色炸彈」。如果家中有兄弟姊妹，在分配供養父母免稅額方面要有共識，以免影響家庭關係。最近有港女在網上大呻，指姐姐以收入較高為由，要求填報父母二人的免稅額，令港女感到不滿。

家姐要求全用父母免稅額

近日一名港女在「香港討論區」發文，指自己與姐姐以往一直分別填報供養父親和母親，故各自獲得同等的免稅額。不過由於事主薪金不高，去年不用交稅，直至今年轉工後薪金有所增加，估計有機會要交稅，但姐姐卻向她要求：「話睇死我唔洗交稅，佢要晒爸爸同媽媽免稅額。」

事主對此感到不滿並斥姐姐自私，坦言雖然收入比姐姐低，而且對方交的家用亦比自己多。

其後，事主向姐姐表達不滿，惟姐姐表示「平時交家用已經多過我（事主）」，所以不會與事主分享供養父母的免稅額，並著事主如果要交稅的話就「自己搞掂」，令事主大為不滿：

如果我因為咁而要交稅，點解唔係大分享父母免稅額？爸媽我都有份養！

網民：溝通最重要

帖文一出引來網民熱議，有人建議兩姊妹「攤開條數出嚟傾」；亦有網民認為公平起見，兩人應該平均分享父母免稅額。另外，有不少網民勸喻事主，不應為數百元而傷和氣，「你同你家姐都係交極少稅，一餐茶都唔夠，唔值得傷和氣」、「兩姐妹何必計較呢」、「少少錢就搞到家嘈屋閉為咩呢」。點擊查看更多網民意見：

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責任編輯︰王明芳

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