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【印度人間煉獄】懷孕7個月染疫胎死腹中　牙醫媽媽病逝前遺言：請戴上口罩

親子 11:47 2021/05/14

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牙醫媽媽懷孕7個月染疫胎死腹中，自己亦不幸病逝。

印度新冠肺炎疫情持續爆發，周三（12日）錄得36.2萬宗確診個案，並有逾4000人死亡。當地一名懷孕7個月的牙醫媽媽在4月底不幸染疫，儘管她努力抗疫，惟孩子最終胎死腹中，而她亦在不久後病逝。丈夫難過地上載妻子生前最後影片，警告人們一定要小心病毒，不可掉以輕心。

據外媒報道，34歲的Dimple Arora是一名公共衛生牙科專業醫學博士，與丈夫Lavish Chawla育有一名3歲半的兒子，而她早前亦懷上第二胎，卻不幸在懷孕7個月時感染新冠肺炎。

Dimple Arora呼籲大家戴口罩，小心防疫。（影片截圖）

不幸胎死腹中

Lavish Chawla表示，他們一家本來和父母同住，自疫情爆發以來，妻子一直小心翼翼，若有必要外出時會戴2、3個口罩出門，甚至穿上防護裝備。

她不想在懷孕期間染疫，沒想到還是被他人感染。

在4月11日，妻子發燒，於是全家做了快速測試，Dimple和3歲半兒子證實確診，丈夫則為陰性。雖然妻子接受了治療，但懷胎7個月的孩子仍不幸胎死腹中，只得引產誕下死胎。

丈夫相當悲痛，甚至不敢告訴妻子孩子的事，只騙她說「生了一個男孩，但仍在加護病房治療」，雖然妻子嘴上說想要個女兒，但當聽到孩子平安這個「善意的謊言」時，她仍十分開心，氧氣水平甚至開始上升，可惜最終於翌日4月26日離世。

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留下警世遺言

Dimple在狀態非常虛弱的情況下，堅持錄下最後的遺言，她希望告訴人們，千萬不要輕視新冠肺炎，

我想告訴大眾，一定要配戴口罩，想想你家中的老人和孩子們，我希望再也沒有人染疫。

Lavish表示，自己最放不下的是3歲半的兒子，每次聽到兒子吵著找媽媽，他的心都碎成一地。在妻子住院期間，兒子也學習禱告，希望媽媽可以早日康復，因此自己也不敢告訴兒子真相。

不過，兒子似乎已知道媽媽離世的消息，不再問媽媽何時回家，大部分時間都靜靜地看著全家福，沉默不語。

希望兒子長大後，知道媽媽是個很勇敢的人。

同場加映：憶亡母患乳癌漸凍人症撐過10年　鍾麗淇致最高敬意︰媽媽是強大的人

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責任編輯：王明芳 

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