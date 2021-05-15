外賣速遞App每月付$65抵唔抵？　輕鬆回本兼有賺！

利用外賣速遞App已成為大家的日常，一App在手除了可以嗌到不同風味的美食速遞外，更買到有超市及百貨的貨品，個別平台甚至可以提供購買新鮮食材的選擇。宜家好多外賣App都推出會員制，但加入邊個會員計劃先夠抵？



雖說同樣都要以月費形式收取指定金額的會員計劃，除月費價格不同外，當中的條款以至所提供的優惠均有頗大的不同，申請前一定要留意清楚！



無限次免運費不等於抵

免運費是不同平台月費計劃的主打推廣，有個別平台雖列明一個月內可無限次免運費訂餐，看似著數，但就未詳列是否有其他優惠，作為消費者只能靠多叫幾餐慳運費，而且該平台的月費亦較高，變相等於要每月嗌多次先有機會回本。值得留意的是，登記月費計劃後，雖可免卻運費，但就每張訂單仍需繳付服務費。

對比pandapro不但月費較平，每月只需$65（原價$99），及可按需要隨時申請和取消外，加入付費pandapro前亦已更清晰列明可享的優惠。一於同大家計一計數，研究一下究竟每月付$65抵唔抵，是否可以回到本，甚至慳到錢！



先比對免運費安排， pandapro只要淨單消費滿$120，每月就有5次免運費優惠，可能部分人會覺得只有5次豈非不及無限次免運費吸引優惠，但foodpanda的外賣App或網站落單，選取送餐地址附近的餐廳，運費按送遞距離計算，訂單未有任何附加服務費，而且除左免運費，更有全單額外折扣，計落更著數。



速遞及外賣自取皆有折

pandapro最吸引之處是只要嗌精選人氣餐廳滿$120就可享75折，即同朋友嗌1次$300最少已經慳到$75，回到本有餘，所慳到的錢更遠較每次運費所需的金額為多。外送有優惠之餘，就連本身已經有折扣的外賣自取，都可再享額外95折優惠，更加是折上折、抵上抵！

有時未必食外賣，咁咪好似會用唔盡已付的$65會費？ pandapro連買杯麵、零食、冷凍食品、清潔用品，甚至買餸都有優惠， pandapro會員每月可以享受2次pandamart 9折優惠，最重要係24小時送貨，最快15分鐘就送到，超方便！



優惠自動入帳應用

pandapro使用上亦十分方便，用家登記pandapro後，系統會將相關優惠自動加入帳戶，免運費及外賣自取優惠券更會在結帳時自動應用，用家亦可選擇手動選擇是否於該訂單使用相關優惠，靈活度高。用戶更可隨時檢閱剩餘的優惠，操作容易，且清晰易明。



簡單撳一個掣，每月花$65登記成為pandapro就有過千間餐廳的美食外送及外賣自取折扣優惠，更有免運費和pandamart 折扣優惠，變相用得愈多，賺回已付的會員費之餘，更等於慳了錢賺更多。



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（資料由客戶提供）