【機票優惠】HK Express再推早鳥優惠 亞洲12航點機票每張288元起【內附詳情】
社會 12:53 2021/05/14
HK Express（香港快運）繼4月推出日本航班「早鳥」優惠，今日（14日）再宣布加推新一輪優惠，涵蓋亞洲12個航點，包括港人熱門前往的南韓首爾﹑泰國曼谷﹑台中等，市民下周一（17日）起可選購心水機票，適用於今年11月至明年6月出發，每張機票288元起。
HK Express表示，新一輪「早鳥」優惠下周一（17日）上午9時起至周日（23日）午夜開賣，旅客只需以優惠票價288元起，即可從亞洲區內12個航點揀選心水目的地，旅遊日期為今年11月1日至明年6月20日期間。
可選擇的航點包括：
- 泰國布吉
- 泰國曼谷
- 泰國清邁
- 南韓首爾
- 南韓首釜山
- 南韓首濟州
- 越南峴港
- 越南芽莊
- 柬埔寨暹粒
- 中國寧波
- 台中
- 塞班島
HK Express指，早前推出的優惠外界反應熱烈，為了讓渴望出遊的旅客在重啟旅遊時能率先到訪不同城市，重新發掘當地的特別景緻、美食與獨特文化，故再下一城推出新一輪早鳥優惠，以滿足他們的強烈外遊慾望。
HK Express說，旅客透過早鳥優惠購買機票即可獲免費升級至「靈活飛」票價類別，享有無限次免費更改航班（必須於明年12月31日前出發）﹑優先辦理登機手續、優先處理託運行李服務和快捷登機安排，即來回航班節省400元；倘若出現航班取消情況，則可獲安排全數退款。
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記者：陳曉瑩