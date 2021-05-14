【機票優惠】HK Express再推早鳥優惠　亞洲12航點機票每張288元起【內附詳情】

▲ HK Express再推機票預訂早鳥優惠，亞洲12航點機票每張288元起。（經濟日報資料圖片）

HK Express（香港快運）繼4月推出日本航班「早鳥」優惠，今日（14日）再宣布加推新一輪優惠，涵蓋亞洲12個航點，包括港人熱門前往的南韓首爾﹑泰國曼谷﹑台中等，市民下周一（17日）起可選購心水機票，適用於今年11月至明年6月出發，每張機票288元起。

HK Express表示，新一輪「早鳥」優惠下周一（17日）上午9時起至周日（23日）午夜開賣，旅客只需以優惠票價288元起，即可從亞洲區內12個航點揀選心水目的地，旅遊日期為今年11月1日至明年6月20日期間。

可選擇的航點包括：

泰國布吉

泰國曼谷

泰國清邁

南韓首爾

南韓首釜山

南韓首濟州

越南峴港

越南芽莊

柬埔寨暹粒

中國寧波

台中

塞班島

HK Express指，早前推出的優惠外界反應熱烈，為了讓渴望出遊的旅客在重啟旅遊時能率先到訪不同城市，重新發掘當地的特別景緻、美食與獨特文化，故再下一城推出新一輪早鳥優惠，以滿足他們的強烈外遊慾望。

HK Express說，旅客透過早鳥優惠購買機票即可獲免費升級至「靈活飛」票價類別，享有無限次免費更改航班（必須於明年12月31日前出發）﹑優先辦理登機手續、優先處理託運行李服務和快捷登機安排，即來回航班節省400元；倘若出現航班取消情況，則可獲安排全數退款。

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記者：陳曉瑩