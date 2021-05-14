  • 33°C
香港時間 : 2021514日 (週五) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機票優惠】HK Express再推早鳥優惠　亞洲12航點機票每張288元起【內附詳情】

社會 12:53 2021/05/14

分享：

熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

HK Express再推機票預訂早鳥優惠，亞洲12航點機票每張288元起。（經濟日報資料圖片）

HK Express（香港快運）繼4月推出日本航班「早鳥」優惠，今日（14日）再宣布加推新一輪優惠，涵蓋亞洲12個航點，包括港人熱門前往的南韓首爾﹑泰國曼谷﹑台中等，市民下周一（17日）起可選購心水機票，適用於今年11月至明年6月出發，每張機票288元起。

HK Express表示，新一輪「早鳥」優惠下周一（17日）上午9時起至周日（23日）午夜開賣，旅客只需以優惠票價288元起，即可從亞洲區內12個航點揀選心水目的地，旅遊日期為今年11月1日至明年6月20日期間。

可選擇的航點包括：

  • 泰國布吉
  • 泰國曼谷
  • 泰國清邁
  • 南韓首爾
  • 南韓首釜山
  • 南韓首濟州
  • 越南峴港
  • 越南芽莊
  • 柬埔寨暹粒
  • 中國寧波
  • 台中
  • 塞班島

HK Express指，早前推出的優惠外界反應熱烈，為了讓渴望出遊的旅客在重啟旅遊時能率先到訪不同城市，重新發掘當地的特別景緻、美食與獨特文化，故再下一城推出新一輪早鳥優惠，以滿足他們的強烈外遊慾望。

HK Express說，旅客透過早鳥優惠購買機票即可獲免費升級至「靈活飛」票價類別，享有無限次免費更改航班（必須於明年12月31日前出發）﹑優先辦理登機手續、優先處理託運行李服務和快捷登機安排，即來回航班節省400元；倘若出現航班取消情況，則可獲安排全數退款。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【全新表演】香港迪士尼新城堡日間煙火音樂滙演暑假登場　樂園短期續限一半人入場及停辦巡遊
08:00 2021/05/03
【全新表演】香港迪士尼新城堡日間煙火音樂滙演暑假登場　樂園短期續限一半人入場及停辦巡遊
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
08:00 2021/04/22
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
【律師夫婦】消委會主席林定國與太太結婚27載　愛情保鮮秘訣「老婆永遠是對的」
08:01 2021/03/30
【律師夫婦】消委會主席林定國與太太結婚27載　愛情保鮮秘訣「老婆永遠是對的」

你可能感興趣

【全新表演】香港迪士尼新城堡日間煙火音樂滙演暑假登場　樂園短期續限一半人入場及停辦巡遊
08:00 2021/05/03
【全新表演】香港迪士尼新城堡日間煙火音樂滙演暑假登場　樂園短期續限一半人入場及停辦巡遊
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
08:00 2021/04/22
【世界地球日】香港迪士尼4招推動環保　首推園藝網上導賞團介紹園區特色植物
【律師夫婦】消委會主席林定國與太太結婚27載　愛情保鮮秘訣「老婆永遠是對的」
08:01 2021/03/30
【律師夫婦】消委會主席林定國與太太結婚27載　愛情保鮮秘訣「老婆永遠是對的」
機票 HK Express 暹粒 峴港 布吉 塞班島 柬埔寨 越南 泰國 台中

最高瀏覽

飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
17:50 2018/05/09
飛蟻入屋化成白蟻災難　專家教一盆水對付飛蟻
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
18:23 2021/04/28
【靚太安樂窩】90後準新人花盡積蓄買400呎白石角新樓　 首期+$26萬裝修尋找家感覺
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等
11:33 2021/04/11
【5000元消費券】電子消費券最快暑假接受登記　一文看清申請資格、登記方法等