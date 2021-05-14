【梅酒DIY】Oisix香港DIY日本梅酒梅汁組合　早鳥預購最高可享85折【內附連結】

▲ 一包有齊所需材料及器具，即使是浸梅酒新手也能輕易浸出梅酒和梅汁。（相片來源：Oisix）。

6月是日本青梅的當造季節，日本超級市場的浸梅酒產品舖天蓋地，如今未能「返鄉下」，可以浸梅酒及炮製梅汁一解相思之苦。

日本優質食品網購品牌Oisix特別推出期間限定的日本梅酒或梅汁浸泡組合，由青梅、專用酒、冰糖至玻璃瓶統統一併直送府上，好等大家遠在香港，也能遵從日本人沿用多年的步驟，浸出無添加的正宗日本梅酒。

▲ Oisix香港DIY日本梅酒梅汁組合，早鳥預購最高可享八五折。（相片來源：Oisix）

Oisix嚴選由農民逐粒檢查收割、完熟度恰到好處的日本名產地青梅；味道純樸、容易滲透的北海道產冰糖；酒精含量高達20%、有助減少用糖的富久錦純米原酒。此外，福岡縣製玻璃密封瓶和記錄浸泡時間的原創吊牌，並附送浸梅精美食譜，一包有齊所需材料及器具，即使是浸梅酒新手也能輕易駕馭。

▲ 日本青梅農家逐粒檢查完熟度，逐粒人手採摘，品質有保證。（相片來源：Oisix）

浸梅酒及汁組合已集齊所有材料，早鳥預購最高可享15%優惠：

500g梅汁 5%折扣後$171 500g梅汁連玻璃瓶 7%折扣後$339.5 1KG梅汁 8%折扣後$248.4 1KG梅汁連玻璃瓶 10%折扣後$445.5 2KG梅汁 12%折扣後$475.2 2KG梅汁連玻璃瓶 15%折扣後$841.5 1KG梅酒（燒酒） 8%折扣後$653.2 1KG梅酒（燒酒）連玻璃瓶 10%折扣後$841.5 1KG梅酒（米酒） 8%折扣後$527.2 1KG梅酒（米酒）連玻璃瓶 10%折扣後$718.2

早鳥預購期間：即日至6月3日8am

正式販售期間：6月3日12nn至6月10日8am

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記者：周美好