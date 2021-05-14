【梅酒DIY】Oisix香港DIY日本梅酒梅汁組合 早鳥預購最高可享85折【內附連結】
休閒消費 12:16 2021/05/14
6月是日本青梅的當造季節，日本超級市場的浸梅酒產品舖天蓋地，如今未能「返鄉下」，可以浸梅酒及炮製梅汁一解相思之苦。
日本優質食品網購品牌Oisix特別推出期間限定的日本梅酒或梅汁浸泡組合，由青梅、專用酒、冰糖至玻璃瓶統統一併直送府上，好等大家遠在香港，也能遵從日本人沿用多年的步驟，浸出無添加的正宗日本梅酒。
Oisix嚴選由農民逐粒檢查收割、完熟度恰到好處的日本名產地青梅；味道純樸、容易滲透的北海道產冰糖；酒精含量高達20%、有助減少用糖的富久錦純米原酒。此外，福岡縣製玻璃密封瓶和記錄浸泡時間的原創吊牌，並附送浸梅精美食譜，一包有齊所需材料及器具，即使是浸梅酒新手也能輕易駕馭。
浸梅酒及汁組合已集齊所有材料，早鳥預購最高可享15%優惠：
|500g梅汁
|5%折扣後$171
|500g梅汁連玻璃瓶
|7%折扣後$339.5
|1KG梅汁
|8%折扣後$248.4
|1KG梅汁連玻璃瓶
|10%折扣後$445.5
|2KG梅汁
|12%折扣後$475.2
|2KG梅汁連玻璃瓶
|15%折扣後$841.5
|1KG梅酒（燒酒）
|8%折扣後$653.2
|1KG梅酒（燒酒）連玻璃瓶
|10%折扣後$841.5
|1KG梅酒（米酒）
|8%折扣後$527.2
|1KG梅酒（米酒）連玻璃瓶
|10%折扣後$718.2
早鳥預購期間：即日至6月3日8am
正式販售期間：6月3日12nn至6月10日8am
記者：周美好