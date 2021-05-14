【香港藝術月】K11 MUSEA巨型玫瑰裝置8.5米高　5月底亮相尖沙咀海濱長廊打卡必到

▲ 德國藝術家Isa Genzken創作的8.5米高巨型玫瑰藝術裝置《Rose II》於維港海濱「盛開」；同場加映中國當代藝術家徐震的《只要一瞬間》（右），必成打卡熱點。

為慶祝一年一度的香港藝術月，K11 MUSEA及K11 ART FOUNDATION策劃了一系列的藝術展覽、藝術導賞團及工作坊。其中最矚目必定是亞洲首度亮相、由德國藝術家Isa Genzken創作的8.5米高巨型玫瑰藝術裝置《Rose II》於維港海濱「盛開」。玫瑰藝術裝置旁更設有「Rose's Allure」幽默互動藝術裝置，讓你透過玩味投入超現實的藝術世界。

▲ 這個以鋼材、鋁及漆器製作的《Rose II》曾在2010年於紐約展出，5月底會在尖沙咀海濱長廊亮相。（圖片：Santi Visalli）

▲ 中國當代藝術家徐震的《只要一瞬間》，將摔倒的瞬間定格，揭示人們對自我生存狀態的不確定性。（何小雲攝）

另一重點推介是由K11 ART FOUNDATION及法國駐香港及澳門總領事館共同呈獻的「戲墨狂想曲：喬治。馬修回顧展」，將展出Georges Mathieu於1950-1990年代間創作的14幅作品。

今年是Georges Mathieu100周年誕辰紀念（1921 – 2012），被稱為「抒情抽象」之父（Lyrical Abstraction）的喬治。馬修，亦是戰後巴黎「不定形藝術」（Art Informel）運動的關鍵人物。50年代，他在公眾面前繪畫，讓大家如同看現場表演，並激發了60年代的偶發藝術（Happenings）。今次展覽還會展出他特別為1978年巴黎大皇宮的回顧展創作的3幅6米長巨幅畫作。

日期：5月19日至7月4日

地點：K11 MUSEA 6樓 K11 Art & Cultural Centre 605

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今次藝術盛事，K11 MUSEA還不乏其他打卡位，包括意大利家具品牌 Gufram特別為今次藝術月打造的迷你版家具。創立於1952年的Gufram，向來以怪異的形狀，創作出具有普普（POP）靈魂的玩味產品。

今次Gufram全球首次獨家將被博物館收藏的經典設計作品 ：Bocca® 梳化（$2,690）、Cactus® 仙人掌衣架（$2,890）及 Pratone® 休閒躺椅（$2,790），縮小至1:8的迷你版，每款限量333件，作為藝術設計愛好者，可於Eshop或K11 Design Store（https://bit.ly/3egFkBk）購買 GUFRAMINI® PINK EDITION，將這難得的限量版帶回家中。

記者：何小雲