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【餅印父女】張家輝女兒陪爸爸行紋身展　15歲張童激罕現身似父母混合體

育兒經 15:27 2021/05/14

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近日有網民上載張家輝父女一齊行紋身展的影片，令張童罕有曝光。

張家輝與太太關詠荷於2003年結婚後，誕下一女張童，兩夫妻一直對女兒相當保護，鮮有讓女兒曝光。近日有內地網民上載了一條短片，見到現年15歲的張童（Brittany）陪爸爸行紋身展，期間更翹實爸爸手臂依偎身旁，可見兩父女感情相當好。

該條短片近日在「抖音」曝光，相信是網民於2018年一個香港紋身展中，偶遇張家輝父女。從影片中所見，張家輝在一個攤位欣賞紋身圖案，女兒張童不久走上前依偎身旁，一隻手翹實爸爸手臂，另一隻手搭上爸爸膊頭，期間張童見到鏡頭，沒有感到恐懼，繼續陪爸爸看紋身圖案。

與爸爸同有大鼻子

已成為少女的張童，外表似足張家輝和關詠荷的混合體，難以說出她似誰多一點，但她與爸爸同樣擁有大鼻子，氣質則似關詠荷秀氣斯文。

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一向對家庭事低調的張家輝曾接受TOPick訪問談及父女情，在他的眼中，女兒永遠都是小孩子，不想孩子大得太快，更加不想她太早熟變「老人精」。不過，女兒就少有送生日禮物給他，「年年都是求求其其寫張生日卡。」

家輝與女兒的相處就像朋友，亦有助他每次投入拍攝為人父親的角色，「演戲本來就是出賣自己親人和經歷的工作，作為父親怎樣愛鍚關懷女兒，一定便是日常的生活經驗。」

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關詠荷曾2度流產

太太關詠荷於2006年以42歲高齡誕下女兒張童，之前曾2度流產，得來不易的孩子令關詠荷更重視家庭而減產，最後於2013年播完《情逆三世緣》後淡出幕前，專心相夫教女。關詠荷曾接受傳媒訪問時說過，自己雖然不甘心放棄事業，但事業與家庭之中，她永遠都會選擇家庭。

2014年，張家輝於33屆香港電影金像獎憑《激戰》再獲影帝時，公開感謝關詠荷為家庭付出。

她為這個家付出了太多，我才可以把所有精力投放在演戲上，太太是我在娛樂圈最大的收穫！

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責任編輯︰王明芳

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