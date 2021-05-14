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【檢疫酒店】蕭傑恒指檢疫酒店非醫院　或有傳播風險入住率不宜太高

社會 12:02 2021/05/14

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蕭傑恒認為關鍵是檢疫酒店入住率亦不宜太高。（資料圖片）

港府昨晚宣布多項加強指定檢疫酒店的防疫措施，包括建議檢疫酒店將入住率降至最多8成﹑訂明所有採樣員需為註冊或登記護士﹑承辦商須建立內部質量保證審核小組等，否則可被終止合約。(詳情即看：【下一頁】) 理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，如果採樣員未有護士資格，有機會影響檢測結果，認為當局新措施較好。

蕭傑恒接受一個電台節目訪問時表示，採樣員如「隨便將採樣棒放入鼻內轉個圈」，可能影響結果，出現假陰性，引起恐慌。

對於政府要求指定地區人士增加抵港第三天的檢測，蕭傑恒認同做法，指出愈早做檢測及早找到個案，可避免確診患者長時間逗留於酒店，始終檢疫酒店並非醫院，沒有妥善防控措施，員工亦無受專業傳染控制訓練，雖然新型冠狀病毒不會透過空氣傳播，但在氣流幫助可能會短距離傳播，或在檢疫酒店出現傳播的風險。他又表示，關鍵是檢疫酒店入住率亦不宜太高，並加裝空氣清新機。

另外，理大研究團隊發現，社區出現的首宗變種病毒個案，該名印度裔男子的病毒基因與檢疫酒店隔鄰房的輸入個案幾乎相同，蕭傑恒估計，這名印度裔男子是在檢疫酒店感染，懷疑源頭是鄰房的菲律賓男子，但至於傳染途徑仍未明，不排除出現短距離傳播。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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