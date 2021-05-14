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【Staycation】朗廷酒店推英倫風情暑期住宿　免費升級豪華房+雙人早餐【內附連結】

休閒消費 12:40 2021/05/14

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「倫敦公園之旅」主題房有巨大英倫士兵，英國國旗圖案地毯以及英國地標倫敦眼擺設等。（相片來源：酒店提供）

旅遊仍然遙遙無期，今個暑假唯有繼續留港staycation。香港朗廷酒店最近推出三款豪華住宿套餐，除了有免費升級、送餐飲消費券及包晚餐外等，亦有不同的體驗活動，如品嚐手工啤酒工作坊、乾花蠟片工作坊及品酒班等，於網上預訂（按此）才能享用優惠價。

即日起於網上預訂 Glimpse of London 「漫遊倫敦」住宿體驗 ，即可免費從內園景高級客房升級至豪華客房，並送翌日雙人早餐。客人更可於兩間英倫風主題房 —「倫敦公園之旅」和「粉紅下午茶室」內享受30分鐘雙人自助攝影時段，盡情打卡，重拾旅行的回憶及樂趣。原價$2,585，現售$1,148起。

Epicurean Delights 「佳饌盛宴」住宿套餐，只需人均$894即可入住內園景高級客房一晚包雙人早餐，更可於獲獎酒吧Artesian品嚐經典氈酒。套餐亦包$1,000 餐飲消費劵供客人於酒店內任何餐廳，包括米芝蓮三星粵菜食府唐閣、紐約風味美食Main St. Deli及自助餐The Food Gallery內使用。

內園景高級客房面積約340呎，舒適寬敞，布置時尚典雅。（相片來源：酒店提供）

Cosy Up and Dine 春日假期住宿套餐，可低至47折入住內園景高級客房，另包早餐及扒房Bostonian Seafood & Grill 或唐閣推出的晚餐，於客房內享用。菜式有香煎法國鵝肝片 、波士頓龍蝦湯、香烤草飼牛柳、花膠瑤柱羹、砵酒釀焗斑球等，星期一至日房價只需$1,548起。

米芝蓮三星粵菜食府唐閣，設計出全新精選晚餐。（相片來源：酒店提供）

訂購以上三款住宿套餐，更可以報名參與「朗廷春夏祭」的免費工作坊及體驗活動，包括品嚐手工啤酒工作坊、氈酒工作坊、乾花蠟片工作坊或插花工作坊、兒童禮儀課或臉部彩繪及扭氣球工作坊。只限於網上預訂（按此）才享有此優惠，優惠期由即日起至6月30日為止。

記者：張頌婷

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