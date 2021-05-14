【台灣疫情】前獅子會長行蹤廣泛累19人染疫　聚餐無戴口罩賓客共用咪高風唱歌

▲ 前獅子會長行蹤廣泛累19人染疫，聚餐無戴口罩賓客共用咪高風唱歌。

台灣疫情再次升溫，昨日新增13宗本土病例，其中9宗與新北獅子會前會長有關，該群組確診人數已增至20人。指揮中心指前會長「活動力強大」，曾參加過不少聚會，而在其中一個聚會中，賓客幾乎沒有戴口罩，亦疑似用同一支咪高風唱歌，恐成為感染途徑。

根據當地傳媒報道，染疫的新北市獅子會前會長於7日出現疲倦、咳嗽的症狀，9日因發燒到醫院求診，最終在11日確診。指揮中心昨（13日）公佈前會長的行蹤，他在發病前曾到訪多間餐廳、多個商場，亦曾到蘆洲大風車婚宴餐廳參加獅子會例會。

根據當地傳媒報道，參與聚會的賓客幾乎都沒有戴口罩，更上台一起唱歌，由於聚餐吃飯時間長，咪高風又可能輪流使用，都有可能是感染原因。昨日新增的9宗個案，全為參與前會長於同餐廳用膳的人士。獅子會感染群組至今已有20人確診，他們行蹤廣泛，在本月4日至10日曾到訪的地點多達36處。

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此外，台灣萬華區多家茶藝館（風月場所）接連查出確診病例，而該名獅子會前會長亦曾到萬華茶藝館，並與茶藝館人員有過接觸。指揮中心估計該名前會長當時沒有戴口罩，有可能以飛沫及接觸形式傳染。

指揮中心又指出，該名前會長的病毒基因定序，與早前確診的華航諾富特飯店感染群組一樣，同為英國變種病毒，認為可能屬同一感染鏈。

萬華區茶藝館女員工確診

北市萬華區多家茶藝館接連查出確診病例，至今有7人確診。其中有2名台北市萬華區茶室小姐確診，被揭發店內設有「公檯制」的坐檯服務，估計接觸人數逾千人。

台北市前議員童仲彥日重新上載2018年的影片，揭發萬華茶室的內部情況，發現有女子穿著性感，甚至「一絲不掛」在男客人前熱舞，任由客人撫摸胸部。

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責任編輯：羅嘉欣