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【旅遊氣泡】港星旅遊氣泡或未能如期5月26日啟動　邱騰華：下周初與新加坡檢視安排

社會 12:16 2021/05/14

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香港與新加坡的「旅遊氣泡」存在第二度爆破危機﹗港府最新指，港星「航空旅遊氣泡」或未能如期於5月26日啟動，當局下周初會與新加坡商討新安排。

港星「航空旅遊氣泡」原定於5月26日重啟，惟新加坡近日疫情升溫，本港商務及經濟發展局局長邱騰華今日（14日）出席一項活動後最新表示，昨晚及今早與新加坡交通部長就「氣泡」安排電聯，對方匯報當地近日的疫情發展，確診個案有所增加，亦在機場及市內採取了額外防疫措施控疫。

邱騰華指，港星「航空旅遊氣泡」有機制，決定重開及暫停安排，

新加坡方面，交通部長跟我說，以目前情況，他覺得可能很大機會未必能夠如期在5月26日按照機制重開雙面往來，港府會繼續留意未來數天情況及當地防疫措施，下周初會與星方接觸，有進展再跟公眾交代。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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