【正能量】全職媽媽患乳癌化療飽歷脫髮之苦　病癒苦讀頭皮治療創業助己助人

▲ 因為確診乳癌，化療時受脫髮之苦，反而啟發Brenda苦讀頭皮治療，扭轉了自己的人生路向，創業助同路人。

一場大病，扭轉梁翠君（Brenda）的人生路向。她本為家庭主婦，相夫教子日子平淡，豈料卻翻起風浪，棘手癌症在她體內作惡，幸及時發現，經治療後生活回復正軌。

由於她病時曾受脫髮之苦，令她萌生對頭皮頭髮的關注，一番努力，今天她已是一位專業頭皮治療師。

Brenda家庭主婦的生活，向來平凡平淡，但她心底裏卻感壓力。「生完BB後，壓力好大，好像沒了自己般。」

2014年她從身體檢查得知有乳癌，時為40歲，盡管癌症屬第一期，但卻是最惡的癌症類別——三陰性乳癌，出名較難醫。「是我自己摸到左邊乳房有一粒硬塊，看醫生後安排進行乳房檢查證實，隨即進行腫瘤切除手術，再接受電療及化療。要感恩可及早發現，存活率比較高。」她前後4個月完成整個療程。

她是家族中第一個罹患癌症的人，但不幸地，她的妹妹在兩年前因乳癌離世。「有些人會諱疾忌醫，妹妹發現患癌後，卻採用自然療法、食療湯水來治療，到身體難以支撑時，急召救護車送院，病情已十分嚴重，醫生説只剩下3個月命。」Brenda既心痛又可惜，乳癌是目前治癒率高的癌症之一，積極治療，結果可能不一樣。

▲ Brenda指出，化療期間，頭髮是一撮一撮的掉落，雖然早已有心理準備會掉髮，但身處那個時刻，依然感到震撼和不開心。（iStock圖片）

化療如感冒+懷胎

「老實說，電療和化療都好辛苦。」說時Brenda透了大大一口氣。「不知這樣說會否嚇怕人，我覺得化療是最辛苦的，過程像大傷風感冒加陀仔般，有時會暈、嘔和眼瞓，感覺好似；或是藥物的副作用所致，晚上會痕癢到完全睡不到，十分難受，幸最後都打完4針化療。」

抗病中難熬之處，除了是身體上承受的苦楚，她不開心還有脫髮。「我性格貪靚，甩頭髮這部分我最難接受。化療期間，頭髮是一撮一撮的掉落，早已有心理準備會掉髮，但身處那個時刻，依然感到震撼和不開心。」她以為化療戴上冷凍帽（Cooling cap，可使頭皮溫度迅速下降，令頭皮血管收縮，減少頭皮血液流量，降低進入頭髮毛囊細胞的化療藥物劑量，減輕化療藥物對頭髮毛囊的損害，從而減少脫髮。）可減少掉髮，但對她是毫無作用，便戴上假髮過渡這段脫髮日子。

把心一橫研究頭皮

Brenda完成癌症療程後仍有頭髮稀疏問題，不斷翻閱資料如何可改善。「原來外國有很多上佳的產品、治療及方法可改善，不是很貴又可處理脫髮問題，想把這方面引進香港。但要開展一門生意，不能一個家庭主婦去開，我便毅然去修讀一個專業頭皮治療師的資格。」這遙距課程須到澳洲進行臨床實習、每一年出席相關會議，與會者包括植髮醫生、心理學家，從中獲取最新頭皮資訊。

▲ 頭皮分析儀可放大60倍，讓治療師作專業頭皮分析。（曾耀輝攝）

學到頭皮理論、脫髮各種現象、頭皮問題及敏感、甚至是因不同病症如牛皮癬導致頭皮發炎等等，對於文科出身的她來說，課程內容涉及化學物質、頭髮結構等，頗為深奧。不明白就提問，以及努力翻閱資料，是她的學習態度。「最難是關於化學物質這部分，如電髮用品涉及酸鹼度，我是由零開始，把課本知識一一記入腦中，靠努力完成為期兩年的課程。」

書本上始終是理論，實質落手落腳去為客人處理問題，難度是加倍。她在臨床實習時，要短時間親身接觸三、四十個與頭皮有關的真實個案，包括濕疹、牛皮癬、脂溢性皮膚發炎、染髮電療後引致化學敏感、賀爾蒙性脫髮、小孩子脫髮等，林林種種。

染、漂、電髮不當問題衍生

回港後開展事業，她主要為脫髮者治療頭皮問題，但當病人已處嚴重發炎階段，他需要先向醫生求醫把本源問題治理好。近年染、電髮當道，她見盡因此而出現化學敏感的個案，是脫髮增加的原因之一。

「漂、染、電髮前先了解所用產品的成分，負責任的頭皮治療師及髮型師，會先為客人進行皮膚測試。我在韓國做頭髮護理實習取經時，韓國女生十分重視髮質，所用產品會以健康行先。香港着重漂、染，做完效果卻可能變得乾旱甚至致敏，自行染髮的產品，化學成分可能更多更強，因用家要在短時間在無發熱儀器下已能上色。」她說，香港人對髮型產品的要求及關注度要提高，方能減少頭皮頭髮出現問題的機會。

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毛囊是改善脫髮的關鍵

回顧4年多的頭皮治療師工作，她最深刻的個案有兩個：一是一位8歲小妹妹，一直被脫髮問題困擾，頭頂上沒有一根頭髮。家人花了兩年時間多番尋遍不同治療方法仍不果，原來是她的消化系統有問題，Brenda把她轉介予註冊營養師處理，需處方維他命補充劑，約9個月頭髮回復正常。

另一個是一名癌症康復者，接受電療後，頭髮一直短短的無法長長。結婚時想有一把柔順頭髮，退而求其次一心以為只可用假髮，心情卻未能抒懷。接受頭皮治療後，頭髮慢慢生長回來，到舉行婚禮時，毋須用上假髮，令她喜不自勝。

Brenda引述頭皮治療師Dr David Kingsley所言：大部分的脫髮問題都可得到改善，即使只是維持現狀不再惡化。「8成脫髮問題，頭髮是有機會再生的，所以頭皮護理，好似做Facial 咁，愈早開始護理，保持毛囊健康，愈容易防止脫髮問題。誠然也要注意飲食、頭髮治療、用合己的洗髮用品及精華素。不過如果頭髮至毛囊已全死，頭髮再生的機會便十分低，或需要植髮了。」

▲ 梁翠君鼓勵癌症病人：「病過後，不要老是標籤自己為病人，勿只想不開心及復發事情，要積極面對生活。」（曾耀輝攝）

平日護理頭皮貼士

Brenda指出，首要嚴選洗頭水及護髮產品，要細看含有的成分，有害物質如PEG、酒精、人工香料（Synthetic Fragrane）；重型起泡劑如SLS、SLES等，SLS是一種化學清潔劑及表面活性劑，會對頭髮頭皮造成乾燥和傷害，另外Parabens（防腐劑），有可能會對頭皮造成刺激致敏。

此外，使用洗頭水要針對需要，如頭油多、脫髮、乾旱、敏感，每人不同，要選用合己的洗頭水。

平日洗頭可洗兩次再沖水，護髮水可用，惟勿塗在頭皮上。在日本、韓國的頭髮精華大行其道，在頭髮吹乾後使用，為頭髮增加保護力。

記者：周美好