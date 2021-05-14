【恐怖意外】9歲女兒遭同學重壓致頸椎裂　媽媽心痛控告補習社老師

▲ 台灣一名9歲女童上補習時玩遊戲，遭同學重壓致頸椎裂。

台灣一名9歲女童上英語補習班，外籍老師提出「玩遊戲」指示一眾同學把手壓在女童頭上，女童重心不穩摔倒，致頸背被多名同學重壓16秒。補習班導師未有告知女孩媽媽當時狀況，女孩事後就醫仍疼痛持續，母親才發現女兒情況嚴重頸椎間破裂。5月初，媽媽在網上撰千字文並控告補習班及涉事外籍老師。

玩遊戲遭同學壓頸背

綜合台媒報道，該名媽媽於6日（上星期四）在facebook群組「爆料公社公開版」 發帖文，文章長篇並附有女兒睡前的大哭錄音、醫生報告等。她指出今年3月5日晚上，9歲女兒在某間英語補習社上堂，接她放學時，看見女兒哭著喊頸背非常痛，媽媽當下以為女兒是拉傷，隔日看醫生照頸椎X光呈現僵直的狀態後，去補習社看閉路電視畫面，才發現事件的嚴重性。

當時同學們學習英文單字，外籍老師下指令請全班同學手放女童的頭上，很多同學把手壓著她的頭致重心不穩倒下去，跟著學生層層堆疊的壓在女孩的頸背上，堆疊時間長達16秒，目測有約10多人，媽媽從CCTV見所有小朋友堆成一團，整個過程都沒有人阻止，感到氣憤。

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頸痛脊椎痛無法入睡

事後女兒每晚上都無法入睡，一直哭泣，喊著頸痛、脊椎痛，連續兩三個星期沒法睡好，平躺下來就哭。爸媽帶女兒去醫院到處求醫，但女兒的情況也沒好轉，至1個月後排到照MRI，醫生說疑似脊椎骨裂，頸椎的第三、四節的椎間盤可能有傷，要穿著頸背架，父母的心都碎了。

媽媽表示每次看醫生補習社都派老師來付掛號費，看似的有在負責，而當時她只希望女兒能好起來，但後來醫生診斷出脊椎骨裂時，非常憤怒，有感為何負責人2個月了都不能坦白面對。

我女兒脊椎受傷，疼痛衍伸到頭痛、頭暈、後腿很痠很麻，在學校都是頭痛、頭暈嚴重影響生活，甚至連低頭寫字也無法超過5分鐘，這2個月的每一天我們都過著愁雲慘霧的日子……

頸部椎間破裂後果嚴重

媽媽大為心痛，看著孩子頸椎無法使力，愛讀書的孩子只能躺著手舉著課本讀，哭著讀，說不能寫作業怎麼辦，跳也痛，跑也痛，媽媽看在眼裡感到崩潰。

女兒痛了60幾天，最終今天醫生診斷出是「頸部椎間環纖維破裂」，由於該部位分佈著相當多的神經，治療很麻煩，父母聽到心好痛，並已決定控告涉事補習班及外籍老師。

補習班︰設計遊戲將避免肢體接觸

依當地警方表示，陳姓母親已於今年4月份提告，警方已依涉犯過失傷害罪，找補習班負責人與英國籍女教師調查。補習班主任表示事發當下有檢查女童狀況，之後老師也有一路陪同就醫，以及盡力提供協助，並強調事後內部檢討，會再培訓老師，未來設計遊戲會避免肢體接觸。

網民支持媽媽控告

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責任編輯︰王明芳