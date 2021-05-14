【奇怪男友】男友見未來外母送性感絲質睡裙　港女超無奈：阿媽一打開面都青埋

▲ 男友送性感絲質睡裙予未來外母，港女超無奈：阿媽一打開面都青埋。

剛過去的母親節，各位孝順仔女定會為媽媽送上禮物，答謝養育之恩，但選禮物一定要謹慎，尤其是送給另一半的父母。一名港女於討論區發帖，指外國回流的男朋友精心挑選「貼心又貼身」的禮物送給其媽媽作為母親節禮物，沒想到媽媽拆開一臉驚訝，爸爸更當場直呼，「根本就係底衫褲」，氣氛頓時變得尷尬。

一名港女於討論區以「男朋友送咗套內衣畀我阿媽做母親節禮物，話係貼心嘅禮物……」為題發帖，她指在母親節當日帶男朋友回家見家長，二人交往一段時間，男朋友並非第一次見兩老，但因男友從中學起便到外國讀書，待大學畢業後回港幫忙打理家族生意，見面時間不多令兩老「原本都唔係太喜歡佢」，但後來相處一段時間後便習慣。

男友精心挑選母親節禮物

事發前2天，男友興高采烈地向港女表示，已經精心挑選一份母親節禮物，

仲話搵咗好多耐終於搵到，我見佢咁開心，又喺外國大，呢啲人情世故都唔會少啦，所以就冇問佢買咗乜，我自己都留返個驚喜。

母親節當日，港女見男友帶同一個大紙盒，看似名牌手袋的包裝，心想「出手咁大方」，更苦惱下次如何回禮。豈料，媽媽在吃晚飯前欲拆禮物，一拆開才發現有驚無喜，眾人看見一條「性感絲質睡裙」。媽媽臉色一變，隨即問，「有冇拎錯嘢，係乜嚟？」男友見狀卻冷靜回應，

冇拎錯，佢話呢套可以當睡衣著，又可以當內衣著，如果襯得好可以出街著，仲話好多外國明星都會咁著出街……

氣氛超尷尬 飯後立刻離開

未等男友解釋完，爸爸立刻驚呼，「呢套根本就係底衫褲！」家中的氣氛頓時變得尷尬，港女與媽媽立刻打圓場，一家人先吃晚飯。港女飯後感到不好意思，便急急腳帶走男友，無奈表示，「佢阿媽就咁保守，佢自己反而就咁open，呢家人發生乜事？」

網民：係咪唔想生存？

不少網民留言狠批男友缺乏常識無腦，「邊有人送呢啲母親節禮物㗎？」。另有網民笑指男友另有企圖。

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責任編輯：王明芳