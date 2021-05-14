【情緒管理】處理幼兒負面情緒與行為　家長宜用同理心了解子女需要

▲ 筆者指出，負面情緒人人都有，最重要是懂得表達。（iStock圖片）

情緒管理是一個非常重要的課題，但是面對孩子的情緒，我們會問到的只有：「你今日返學開唔開心呀？」開心不開心似乎就是大人口中的情緒表達。其實成年人懂得用的情緒字眼不多，最近我看書研究，看到快樂、信任、恐懼、驚訝、悲傷、生氣、期待、驚悚、驚愕、悲痛、憎恨、警惕等等，很多都是以往我不懂得用的。作為成年人，面對負面情緒，有時都情願避而不談。

我很欣賞兒子學校的老師，他們十分注重幼兒認識自己的身體及情緒需要，還教我用同理心去認識兒子需要。當我面對兩歲兒子的時候，我先理解他正在面對的情緒。例如當他哭鬧的時候，我會說：「你哭了，感到好生氣啊，可能是玩得太久感到累了吧。」或是：「你感到好興奮，因為你最愛的爺爺到了。」經過多次形容他的情緒，近來我們發現兒子學會表達自己的情緒。

在一次的家庭聚會中，兒子見到好久沒見的親戚，和他玩得好開心，慢慢興奮過頭了，他便開始搞破壞，開始拉姨姨的手袋，拍打叔叔的手臂。我拉着他問：「你是不是太過興奮啊？」他說：「我控制唔到自己啦！」「好的，媽媽會幫你。我先把你的手控制好，讓你不會打到其他人。同時爸爸會給你沖奶粉，你喝奶時就可以冷靜一點。」

又有一次出街用膳的時候，爸爸吃掉兒子的薯條。「唔好食我條薯條呀！」一激動，就出手打爸爸，然後開始大叫：「我控制唔倒自己啦！」兒子要的除了薯條之外，他亦不希望自己拍打爸爸。這句說話其實是求救，要我出手幫助把他抱緊，好讓他可以冷靜下來。

我很高興兒子會於失控前向我求救。我亦開始向兒子分享我工作上遇到的困擾。令他學習一下，負面情緒人人都有，最重要是懂得表達。對我來說，我亦把握機會，面對自己情緒，表達自己需要。

全文刊於經濟日報專欄「育儀札記」，原題為「幼兒的壓力處理」。

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